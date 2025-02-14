Â¼¾åÁíÌ³Âç¿Ã¤¬¡È¼«¼£ÂÎ¿ô¤ÎÀ°ÍýÈ¯¸À¡É¤Ç¼áÌÀ¡¡¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤áº£¤«¤é¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×
Â¼¾åÁíÌ³Âç¿Ã¤Ï14Æü¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¸½ºß1700°Ê¾å¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï300¤«¤é400¤ÇºÑ¤à¡×¤Ê¤É¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ëº£¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤À¤±¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·û¡¦Íî¹çµ®Ç·½°±¡µÄ°÷
¡Öº£À¤µªËö¤Ë¿Í¸ý¤¬È¾¸º¤¹¤ë¤È¤Î¿ä·×¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸½ºß¡¢1700°Ê¾å¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï300¤«¤é400¤Î»Ô¤ÇºÑ¤à¡£¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¸©Ä£¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Æ»½£À©¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÌ³Âç¿Ã¸æ¼«¿È¤ÎºòÆü¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Â¼¾åÀ¿°ìÏº ÁíÌ³Âç¿Ã
¡Ö¿Í¸ý¤¬µÞ·ã¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼«¼£¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¼¡¤ÎÀ¤Âå¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤êº£¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Â¼¾åÁíÌ³Âç¿Ã¤Ï13Æü¤Î½°µÄ±¡¡¦ÁíÌ³°Ñ°÷²ñ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¸«²ò¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸½ºß1700°Ê¾å¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï300¤«¤é400¤ÇºÑ¤à¡×¤Ê¤É¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤À¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Â¼¾åÂç¿Ã¤Ï14Æü¡¢¡Ö70Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ëº£¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤À¤±¤À¡×¤È¼áÌÀ¤·¡¢È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£