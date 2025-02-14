°ÛÎã¤ÎÃÞ¸å»ë»¡¤Ç¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡ÖÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹âÉ¾²Á¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼2¿Í¤¬¼«Ëý¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂ¸ºß´¶È¯´ø¡¡¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Î±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯ÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¡áÅìµþ¡¦Áá°ðÅÄ¼Â¶È¹â¡á¤ÈÆ±5°Ì¤ÎÀÐ¸«ñ¥¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¡á°¦ÃÎ¡¦°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¹â¡á¤Î¥ë¡¼¥¡¼2¿Í¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ÇCÁÈ¤È¤·¤Æ½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦2¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤º12Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼¼Æâ¤Ç¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤Ç¤½¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£ÅÐÈÄ¤·¤¿3Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì1ÂÇÀÊ¤º¤ÄÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£±§Ìî¤Ïºò½©U18¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢°ÊÍè¡¢ÀÐ¸«¤Ïºò²Æ¤Î°¦ÃÎÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÅê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¡£¥×¥í½é¤Î¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤Ï°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÆ»ÅµÎÉ3·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÊÑ²½µå¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë±§Ìî¤Ïà1·³¤ÎºÇÄã¥ì¥Ù¥ëá¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÇµåÂ®ÅÙ160¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯13Æü¤Ë¤Ï¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬ÃÞ¸å¤ò»ë»¡¡£1·³´ÆÆÄ¤¬A¡¢BÁÈ¤¬¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯Æþ¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦»ë»¡¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¤½¤Î»Ø´ø´±¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼2¿Í¤ÎÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö±§Ìî¤ÈÀÐ¸«¤ÏÌÌÇò¤¤¡£¹âÂ´¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¤·¤Æ¤Ï¿¶¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÀµÄ¾¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î°éÀ®¤Î»Ò¤¿¤Á¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»ÄÌ»»64ËÜ¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÀ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î±§Ìî¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¸å¤Ç¡Ö¼ÂÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤À¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤Î´ü´Ö¡¢ÂÇ·â¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¹³Ñ¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î´ä¸«¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£CÁÈ¤«¤éBÁÈ¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡ÖC¤¬·ù¤ÊÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇºÃÀÞ¤·¤Æ¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë