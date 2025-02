大阪・関西万博(4月13日開幕、大阪・夢洲)に向けて、『JALガンダムJET』の就航が14日、発表された。日本航空(JAL)と、万博に『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』を出展するバンダイナムコホールディングスのコラボレーションにより、3月3日より国内線に登場する。『JALガンダムJET』は、万博の取り組み『JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT』の象徴。『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』内の映像に登場する「RX-78F00/E ガンダム(EX-001 グラスフェザー装備)」のイメージに加えて、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」が描かれた、オリジナル特別塗装機となる。JALのボーイング737-800型機を使用。就航日、運航スケジュールなどは後日公開される。

あわせて、『JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT』の概要も明らかになった。■大阪・関西万博仕様「JALガンダムJET」・機材:ボーイング737-800型機(機体番号:JA342J)全長:9.5m/全高:12.5m/全幅:35.8m座席数:165席(クラスJ:20席、エコノミークラス:145席)・初 便:2025年3月3日 運航開始予定・就航期間:2025年11月頃まで(予定)・機用品:ヘッドレストカバー(4月上旬より搭載)※カバーの色はクラスJ、普通席で異なる。※ヘッドレストカバーは持ち帰れない。※状況により設置が終了となる場合あり。■限定ガンプラ付きJALダイナミックパッケージ大阪・関西万博開催期間中、日本全国の各空港から関西地区へのJALダイナミックパッケージを販売。ツアー販売開始は3月中を予定。関西への航空チケットと関西での宿泊、「大阪・関西万博開催を記念したJAL仕様のガンプラ」(※1)がセットになる。※1 「大阪・関西万博開催を記念したJAL仕様のガンプラ」商品名:EXPO2025 1/144 RX-78F00/E ガンダム(EX-001 グラスフェザー装備)[JAL スペシャルパッケージVer.]大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」内の映像に登場する「RX-78F00/E ガンダム」を、144分の1スケールのプラモデルとして立体化。JALをイメージしたオリジナルデカール(プラモデル本体に貼るシールの一種)が付属。パッケージデザインは大阪・関西万博仕様「JALガンダムJET」を配した特別仕様。■ガンプラなどコラボグッズを「おうちで機内販売」にて販売大阪・関西万博開催期間中、JALオリジナルカラーのガンプラなどを「おうちで機内販売」(※2)にて数量限定で販売。※2 JAL国内線に搭乗の際に、機内Wi-Fiを利用して事前登録すると、ご登録後3日間機内販売品が購入できるサービス。商品名:HG 1/144 RX-78-2 ガンダム [JAL オリジナルカラーVer.]」JALのコーポレートカラーである赤・白・グレーを機体色として採用。白いボディに赤の差し色が映える美しい仕上がり。パッケージも白と赤を基調としたシンプルなデザインでJALらしさを演出。■大阪・関西万博仕様「JAL×ガンダム レストランバス」の運行JALは、天井を開放した高さ約3メートルの2階建てレストランバスに、大阪・関西万博仕様「JALガンダムJET」と同様のデザインを塗装し、万博会期中全国各地で運行。レストランバスでは、1階キッチンから提供する温かい料理を、2階のレストラン空間で楽しめる。※運行する地域やスケジュール、提供メニューなどについては現在調整中