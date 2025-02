【MAG 321CUPDF】2月20日 発売予定価格:98,000円前後

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター「MAG 321CUPDF」を2月20日より発売する。価格は98,000円前後。

「MAG 321CUPDF」は、MSI初となる4K/160Hz・フルHD/320Hzの2つのモードを素早く切り替えられる「デュアルモード」を搭載したゲーミングモニター。高精細な映像を楽しむRPGやスピード重視のFPSなど、プレイするゲームジャンルに応じて解像度・リフレッシュレートを臨機応変に切り替えることが可能だ。

肉眼に近い1,500Rの湾曲パネルと31.5インチの大画面の組み合わせにより、包み込まれるような高い没入感を得られるほか、引き締まった黒を表現可能な高いコントラスト比と高速応答を実現したRAPID VAパネル搭載で、高いゲーミングスペックかつ高画質と高い没入感を両立したゲーム体験が楽しめる。

画面の表示領域を24.5インチ・27インチ相当の表示領域に切り替えるディスプレイサイズエミュレート機能、映像シーンに合わせて画面の明るさ・コントラスト・彩度を自動で調整する AI ビジョン、リアルな映像表現が可能なDisplayHDR 400を搭載。同期機能としてFreeSync Premiumに対応し、思う存分ゲームプレイを楽しむことができる。また、モニターアームなどに取り付け可能なVESA規格にも対応している。

