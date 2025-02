「2024 MBC歌謡大祭典<字幕版>」

日本の「NHK紅白歌合戦」と同様、毎年韓国の大晦日を華やかに彩ってきた「MBC歌謡大祭典」。昨年12月29日に発生した済州(チェジュ)航空旅客機事故の影響で大晦日の生放送は休止となり、1月29日・30日の2日間に渡って録画放送されるという異例の開催となった「2024 MBC歌謡大祭典」の字幕版が、2月16日(日)にKNTVにて日本初放送される。

残念ながらMBC恒例の"年越しカウントダウン"は見られなかったが、それでも一夜限りの歴代級コラボが続々誕生。その中から永久保存版の名場面をピックアップしてみたい。

■ユナ(少女時代)が"10年の節目"にMCを卒業!ドフン(TWS)との記念ダンスも

これで見納め!少女時代・ユナのラストMCとなった「2024 MBC歌謡大祭典<字幕版>」

今回で10年連続となったユナ(少女時代)、昨年に続いてのミンホ(SHINee)、そして初の抜擢だったドフン(TWS)の3人がMCを務めた「2024 MBC歌謡大祭典」のテーマは、憧れや理想とする存在を表す"ワナビー(WANNABE)"。2024年のK-POPシーンを彩り、ファンのワナビーとして輝くトップアイドルたちが一堂に会する特別なステージとなった。

最も注目を集めたのは、やはり今回限りでMCを卒業するユナ。「いつの間にか皆さんと10年間一緒に歩んできました。とても楽しかったけれど、今日だけは時間がゆっくり流れてほしいです」と笑顔を見せながらオープニングで挨拶し、後輩たちのパフォーマンスを見守った。

「2024 MBC歌謡大祭典<字幕版>」

共にMCとして息を合わせたドフンが、「永遠のK-POP"ワナビー"ユナ先輩、一緒に踊ってくれませんか?」とお願いする一幕も。少女時代のヒット曲「Mr.Mr.」のサビの振りを仲良く踊る2人をミンホもリズムをとりながらニコニコと見守り、ユナの卒業を惜しんだ。

■TWS、ZEROBASEONE、BOYNEXTDOOR..."第5世代"がレジェンド曲をカバー

「2024 MBC歌謡大祭典<字幕版>」

そんな中、フレッシュな魅力を振りまいていたのが、第5世代のボーイズグループたちのカバーステージだ。

ドフンとシンユ(TWS)、ジャン・ハオ(ZEROBASEONE)、テサン(BOYNEXTDOOR)がDAY6のヒット曲「Time of Our Life」のコラボでオープニングステージを飾ると、その後もTWSのドフンとヨンジェが「Instead say goodbye」(ピ/RAIN)、ZEROBASEONEが「Mr.Mr.」(少女時代)、BOYNEXTDOORが「PLAYING WITH FIRE」(BLACKPINK)など、憧れのトップアーティストの楽曲をリメイクしてステージを盛り上げた。

「2024 MBC歌謡大祭典<字幕版>」

さらに普段からNCTのファンであることを公表しているZ世代のカリスマにして韓国屈指の人気ラッパー、イ・ヨンジがマーク(NCT)とコラボした新曲「Fraktsiya」や、自身のヒット曲「Small girl」でステージを共にするなど、"ワナビー"を意識したコラボ企画も続々。

カリナ(aespa)×ユナ(ITZY)×ソリュン(NMIXX)という"最強ビジュ"トリオによる「pocket locket」(アライナ・カスティーロ)、バラエティ番組「ピョンピョン地球娯楽室」で意気投合した4人組、イ・ヨンジ×イ・ウンジ×ミミ(OH MY GIRL)×ユジン(IVE)によるパワフルな「Fire」「I AM THE BEST」(2NE1)...とレアなステージが目白押し。ドヨン(NCT)はウィンター(aespa)と「二十五、二十一」(紫雨林/ジャウリム)をコラボしてファンを熱狂させた。

「2024 MBC歌謡大祭典<字幕版>」

「2024 MBC歌謡大祭典<字幕版>」

「2024 MBC歌謡大祭典<字幕版>」

■キッズダンサーから夢の共演へ...NI-KI(ENHYPEN)、憧れのテミン(SHINee)とコラボ!

「2024 MBC歌謡大祭典<字幕版>」

"ワナビー"という今回のテーマを最も色濃く体現したのが、NI-KI(ENHYPEN)とテミン(SHINee)によるコラボステージ。NI-KIは13歳の時にキッズダンサーとしてSHINeeのステージに立ったことがあり、SHINeeをロールモデルとして挙げているほどのファン。そんな2人が今回同じステージに立ち、テミンのソロ曲「Guilty」を披露した。

「2024 MBC歌謡大祭典<字幕版>」

MCのミンホも「僕もあの時のことを覚えています。あの小さかったNI-KIさんが素敵なアーティストに成長して、テミンと一緒にステージするなんて...」と感無量の面持ち。ステージの幕が開くと、まずNI-KIによる圧巻のダンスブレイクに続いて後方からテミンが登場。服の中に手を入れてお腹をチラ見せするセクシーな「Guilty」のポイントダンスを共に披露すると、会場中からも悲鳴のような大歓声が沸き起こっていた。

「2024 MBC歌謡大祭典<字幕版>」

全てのステージが終わり、最後はユナが「この10年間、皆さんと一緒に『歌謡大祭典』で1年の最後の日と新年の最初の瞬間を共にできてとても幸せでした。一生忘れられない10年になりました」と感謝のスピーチで締めくくった「2024 MBC歌謡大祭典」。K-POP界の"ワナビー"たちの一夜限りの夢のステージを字幕版で心ゆくまで楽しみたい。

文=酒寄美智子

