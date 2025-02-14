¡ØÉÔÇ¥¼£ÎÅÈñ¤Î½õÀ®¡Ù¤ä¡Ø³¹¶èÃ±°Ì¤Î±Õ¾õ²½ÂÐºö¡Ù¤Ê¤É¡¡¿·³ã»Ô¤¬²áµîºÇÂç4267²¯±ß¤Î¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½
¿·³ã»Ô¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ëÁí³Û4267²¯±ß¤Î¿·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤Ë42²¯±ß¤¬·×¾å¤µ¤ì¡¢¤³¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë4¤Ä¤Î»ö¶È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã»Ô¤Î¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤ò82²¯±ß¾å²ó¤ëÁí³Û4267²¯±ß¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í½»»°Æ¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡×¡Ö³èÎÏ¡¦¸òÎ®¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°é¡×¤Î£³¤Ä¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤È¤·¤ÆÉÔÇ¥¼£ÎÅÈñ¤Î½õÀ®¤Ê¤É¿·¤¿¤Ë4¤Ä¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ8000Ëü±ß¤ò·×¾å¡£¤½¤Î¤Û¤«»ÔÆâ¤Î³ã¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼¾ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë1.1²¯±ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·³ã»Ô¡¡Ãæ¸¶È¬°ì»ÔÄ¹¡Û
¡Ö¸òÎ®¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤Ê¤ÉÅö½éÍ½»»ÊÔÀ®Êý¿Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ·Ç¤²¤¿ÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢ÌÀ¤ë¤¯³èÎÏ¤¢¤ëÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀº°ìÇÕ¤ÎÍ½»»¤¬¤Ç¤¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¤ÎÃù¶â¤Ë¤¢¤¿¤ë´ð¶â¤Ï¼è¤êÊø¤µ¤º8Ç¯Ï¢Â³¤Î¼ý»Ù¶Ñ¹ÕÍ½»»¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ï2·î18Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë2·î»ÔµÄ²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£