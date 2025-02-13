ファッションプライズ「LVMH Young Fashion Designers Prize（以下、LVMHプライズ）」が、2025年のセミファイナリストを発表した。日本からは、「ピリングス（pillings）」の村上亮太と、「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」の大月壮士が選出された。村上亮太は初選出、大月壮士は2016年以来2度目の選出となる。

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第12回を迎えた今回は、初参加のエジプト、ガーナー、サウジアラビアを含む15ヵ国、約2300人の応募から選出。ピリングスの村上とのソウシオオツキの大月のほか、「アランポール（ALAINPAUL）」を手掛けるフランス人デザイナーのアラン・ポール（Alain Paul）や、「BOYEDOE」を手掛けるガーナ人のDavid Boye Doe Kusi、米発ブランド「Josh Tafoya」のデザイナーJosh Tafoyaなど20人が選ばれた。セミファイナリスト20組は3月5日と6日にパリで開催されるショールームで発表を行い、8人のファイナリストが選出される。

◾️LVMHプライズ2025セミファイナリスト

「ALAINPAUL」Alain Paul「ALL-IN」Benjamin Barron「BOYEDOE」David Boye Doe Kusi「FRANCESCO MURANO」Francesco Murano「JOSH TAFOYA」Josh Tafoya「KML」Ahmed Hassan「MERUERT TOLEGEN」 Meruert Planul「MFPEN 」Sigurd Bank「NICKLAS SKOVGAARD」Nicklas Skovgaard「PENULTIMATE」Xiang Gao「PILLINGS」Ryota Murakami「RENAISSANCE RENAISSANCE」Cynthia Merhej「SINEAD O’DWYER」Sinéad O’Dwyer「SOSHIOTSUKI」Soshi Otsuki「STEVE O SMITH」Steve O Smith「TOLU COKER」Tolu Coker「TORISHEJU」Torishéju Dumi「YASMIN MANSOUR」Yasmin Mansour「YOUNG N SANG」 Sang Lim Lee「ZOMER」Danial Aitouganov