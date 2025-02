与田祐希が乃木坂46として活動してきた想いを語る。「グループの卒業は、人生の一区切り」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「これから先の人生のほうが長いし、それがどういう道になっていくのかは今はわからない」(乃木坂46与田祐希)

乃木坂46・与田祐希が『MAQUIA』4月号の通常版・増刊の表紙に登場する。

乃木坂46のメンバーとして約8年半にわたり活躍し、マキアレギュラーモデルとしても大人気の与田祐希。1月にグループを卒業することを発表し、大きな話題となった。そんな与田のあらたな「旅立ち」を祝うべく、『MAQUIA』としては初めて、与田とのロケ撮影を敢行。「旅」をテーマにした撮影は、都内から車で約2時間の、海からほど近いハウススタジオで行われた。

普段とはまた違う、与田の大人っぽくも愛らしい表情のカットが満載であることに加え、乃木坂46として活動してきたことへの想い、応援してくれたファンたちや家族への感謝、そしてこの先の未来について、たっぷりと語ったロングインタビューは必見。

『MAQUIA』のコンセプトである「明日の私を MAKE(メイク)しよう」そのままに、未来の自分を自らの意志で切り拓き続ける与田。これからの彼女をますます応援したくなる16ページに注目だ。

メイン写真:(C)MAQUIA 2025年4月号通常版/集英社 撮影/三瓶康友

書籍情報

2025.02.20 ON SALE

『MAQUIA』4月号 通常版

表紙:乃木坂46・与田祐希

2025.02.20 ON SALE

『MAQUIA』4月号 増刊

表紙:乃木坂46・与田祐希

2025.02.20 ON SALE

『MAQUIA』4月号 特別版

表紙:クロミ(サンリオキャラクター)

※付録・表紙以外の掲載内容は同じ

『MAQUIA』公式サイト

https://maquia.hpplus.jp

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/

(C)MAQUIA 2025年2月号特別版/集英社

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656297