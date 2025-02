アメリカ内務省による「メキシコ湾」の「アメリカ湾」への改称発表を受けて、2025年2月にGoogleマップでの「メキシコ湾」表記が「アメリカ湾」に変更されました。しかしアメリカ湾への改称はメキシコの大統領が抗議するなど物議を醸しており、GoogleはGoogleマップでの「アメリカ湾」へのレビューの新規投稿を無効化しています。Google Maps Won't Let You Leave Negative Reviews on the Gulf of America

https://gizmodo.com/google-maps-wont-let-you-leave-negative-reviews-on-the-gulf-of-america-20005636492025年1月20日にアメリカ合衆国大統領に就任したドナルド・トランプ氏は、就任当日に複数の地名を改称する大統領令に署名。その1つが「メキシコ湾」を「アメリカ湾」に改称するというものです。Googleは「公称の変更があった場合には名称変更を適用する」という方針を示していることから、政府が提供する地名情報システム(GNIS)の更新に合わせて「メキシコ湾」の名称を変更することを表明しており、GNISで「メキシコ湾」が「アメリカ湾」に改称されたことを受けて、Googleマップでの表記も「アメリカ湾」に変更しました。Googleマップが「アメリカ湾」へ表記を変更、ただしメキシコでは「メキシコ湾」表記を継続 - GIGAZINEしかし、この改称には多くの否定的な意見が寄せられており、掲示板サイトのRedditでは「否定的なレビューを残せばGoogleは何か行動してくれるはず」といったスレッドも登場しています。これを受け、GoogleはGoogleマップでの「アメリカ湾」に関するレビューの新規投稿を無効化しました。実際にGoogleマップを確認すると、クチコミの欄には「投稿は現在無効になっています」との表記があります。さらに「詳細」をクリックすると、「ビジネスや場所の種類によっては、Google のポリシーに違反する投稿(クチコミなど)が寄せられる可能性が高くなります。ポリシーに違反するコンテンツが増えるのを防ぐために、投稿は無効になっています。」との説明文が表示されました。こうした取り組みに対しReddtiでは、「Googleはトランプ大統領から何かを欲しがっており、それを手に入れるためなら、自分たちの知性や誠実さ、そしてユーザーである我々を売ることもいとわないようです。Googleが屈服したら一巻の終わりです」と批判する声が上がっています。