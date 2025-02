銀座コージーコーナーに、“ポケピース”をイメージしたケーキが登場!

プチケーキアソート「<ポケピース>コレクション(8個入)」と 「<ピカチュウ>チョコバナナケーキ」の予約受付がスタートしています☆

銀座コージーコーナー「<ポケピース>コレクション(8個入)/<ピカチュウ>チョコバナナケーキ」

販売期間:2025年3月1日(土)〜3月3日(月)

販売店舗:全国の銀座コージーコーナー全国の生ケーキ取扱店

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません

銀座コージーコーナーに、“ポケピース”をイメージしたケーキ2品が登場。

「<ポケピース>コレクション(8個入)」は、それぞれのポケモンたちをイメージし、8種類のプチケーキで味わい豊かに表現されています。

ひとりじめサイズのプチデコレーション「<ポケピース>ピカチュウのチョコバナナケーキ」は、かわいらしい見た目とチョコバナナのやさしい味わいがポイント。

ひなまつりやティータイムにハッピーなひとときが過ごせる”ポケピース”のケーキを紹介していきます☆

<ポケピース>コレクション(8個入)

価格:3,132円(税込)

販売期間:2025年3月1日(土)〜3月3日(月)

予約受付期間:2025年2月14日(金)〜(店舗により受付終了日は異なります)

※銀座コージーコーナーネット予約サイト(https://www.cozycorner.jp/)にて2025年2月14日(金)午前10時〜2月21日(金)まで予約受付中

※ネット予約対となるのは「<ポケピース>コレクション(8個入)」のみです

お渡し期間 :2025年3月1日(土)〜3日(月)

詰め合わせ内容:

前列・左から・ピチュー:バナナホイップクリームを絞ったココアタルト・ヒバニー:ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ・ピカチュウ:バナナホイップクリームと練乳ホイップクリームのロールケーキ・モクロー:ミルクチョコ風味ホイップクリームのキャラメルロールケーキ後列・左から・ポッチャマ:レモンジャム入りソーダ風味ムースをレモン風味ゼリーで仕上げたケーキ・ワッカネズミ:苺風味スポンジでピーチホイップクリームをサンドしたケーキ・マホミル:ミルクプリンに苺ゼリーで仕上げたカップデザート・ニャスパー:チョコカスタードにブルーベリームースをのせてグラサージュで仕上げたタルト

ポケピースのなかまたちを8種類のプチケーキで表現した「<ポケピース>コレクション(8個入)」

ピカチュウは、練乳ホイップクリームのロールケーキをバナナホイップクリームで仕上げ、マホミルは、ミルクプリンに苺ゼリーを重ねたやさしい味わいが楽しめます。

ポッチャマは、レモンジャム入りソーダ風味ムースにクラッシュ状のレモン風味ゼリーで仕上げた爽やかな味わいです。

ほかにもポケモンたちをイメージしたかわいいケーキが勢ぞろいしています☆

ポケピースのなかまたちが集合したかわいらしいデザインの専用BOXに入っています。

<ポケピース>ピカチュウのチョコバナナケーキ

価格:777円(税込)

ポケピースのピカチュウにフォーカスした、1人サイズの「<ポケピース>ピカチュウのチョコバナナケーキ」

ふわふわのバナナスポンジでチョコクリームをサンドし、バナナクリームで仕上げたピカチュウのまわりには、ふわふわの苺風味スポンジが散らしてあります。

サイドテープにポケピースのなかまたちをデザインし、楽しい世界観が表現されたスイーツです。

“ポケピース”をイメージした8種類のプチケーキと、かわいらしい見た目とチョコバナナのやさしい味わいが楽しめるケーキ。

銀座コージーコーナーにて2025年3月1日より3日間限定で販売される「<ポケピース>コレクション(8個入)」と「<ピカチュウ>チョコバナナケーキ」の紹介でした☆

※品切れの場合があります

※店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります

