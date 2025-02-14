【京都記念】昨年の２冠牝馬チェルヴィニアは５枠６番 ２０２３年の皐月賞馬は４枠４番 枠順確定
◆第１１８回京都記念・Ｇ２（２月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）
出走馬１２頭の枠順が２月１４日、確定した。昨年の牝馬２冠を制し、最優秀３歳牝馬に選出されたチェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は５枠６番。２０２３年の皐月賞馬のソールオリエンス（牡５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）は４枠４番、昨年の覇者プラダリア（牡６歳、栗東・池添学厩舎、父ディープインパクト）は７枠９番からスタートを切る。
枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ヨーホーレイク 牡７ ５７ 岩田 望来
（２）バビット 牡８ ５７ 高杉 吏麒
（３）リビアングラス 牡５ ５７ 松山 弘平
（４）ソールオリエンス 牡５ ５８ 川田 将雅
（５）フォワードアゲン セン８ ５７ 古川 吉洋
（６）チェルヴィニア 牝４ ５５ クリストフ・ルメール
（７）メイショウユズルハ 牡６ ５７ 西村 淳也
（８）エヒト 牡８ ５７ 岩田 康誠
（９）プラダリア 牡６ ５８ 池添 謙一
（１０）マコトヴェリーキー 牡５ ５７ 北村 友一
（１１）セイウンハーデス 牡６ ５７ 幸 英明
（１２）ブレイヴロッカー 牡５ ５７ 田口 貫太