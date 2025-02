東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて「春風かおるスイーツプレート」を提供。

東京ベイエリアを一望できるレストランで、週末だけの1日20食限定スペシャルスイーツを堪能できます☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」春風かおるスイーツプレート

期間:2025年3月14日(金)〜4月20日(日)の金・土・日・祝日限定

時間:11:30〜16:00

料金:1名 3,900円(税・サ込)

One Harmony会員料金 3,700円(税・サ込)

プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員料金 3,500円(税・サ込)

※コーヒーまたは紅茶付き

内容:

スイーツプレート:イースターバニーのホワイトチョコレートムース/キャロットケーキ ローストくるみとシナモンの香り/フレジェ/桜かおるストロベリー&ラズベリームース/いちごのタルト/いちごのモンブランセイボリー:ポップオーバー スモークサーモンとチーズのサラダ仕立て/スコーンオプション:ノンアルコールカクテル「なごり雪舞う桃と桜のフローズンカクテル」を特別優待料金1杯 500円(税・サ込)で提供※通常料金1杯950円(税・サ料込)

場所:グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」

予約・問い合わせ:レストラン予約 047-711-2427(受付時間 10:00〜18:00)、公式サイト

※数量限定のため予約推奨

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」に、週末だけの「春風かおるスイーツプレート」が登場。

いちご・桜・イースターをテーマにした「春風かおるスイーツプレート」には、春の訪れを一皿に凝縮されています。

大好物のにんじんを食べようと愛らしい姿を見せる「イースターバニーのホワイトチョコレートムース」を中心に、6品のスイーツで春を堪能。

ウサギのお目当て・にんじん畑をイメージした、ミニチュアガーデンのような「キャロットケーキ ローストくるみとシナモンの香り」など、愛らしいメニュー揃いです☆

ほかにも、フランスではいちごが出回る春先を代表するスイーツ「フレジェ」や、桜の風味で和のテイストを加えた「桜かおるストロベリー&ラズベリームース」などが提供されます。

セイボリーには、ふんわりと軽い食感のパン“ポップオーバー”にハーブのソースが爽やかな「ポップオーバー スモークサーモンとチーズのサラダ仕立て」と、ホテルメイドの「スコーン」を用意。

スコーンには、ブルーベリージャムとマスカルポーネクリーム、蜂蜜が添えてあります。

さらに、「春風かおるスイーツプレート」を注文すると、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」の中でも、東京ベイエリアを一望できる席を優先案内。

そのほかオプションメニューとして、併設のバーカウンターで作るノンアルコールカクテル「なごり雪舞う桃と桜のフローズンカクテル」が特別料金にて提供されます。

春の陽ざしに煌めく景色とともに、優雅なティータイムを過ごせるスイーツプレートです!

東京ベイエリアを一望するレストランで楽しめる、春の訪れを一皿に凝縮したスイーツプレート。

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」の「春風かおるスイーツプレート」は、2025年3月14日から4月20日まで提供です!

