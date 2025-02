インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」に、TVアニメ『ぷにるはかわいいスライム』が登場。

6等級のグッズ展開で、描きおろしイラストを使用したセガ限定のオンラインくじを楽しめます☆

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『ぷにるはかわいいスライム』

くじ販売期間:2025年2月13日(木)11:00〜3月25日(火)13:59

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」に、TVアニメ『ぷにるはかわいいスライム』が登場。

6等級からなる商品には、TVアニメに登場した、さまざまな姿をした「ぷにる」の描きおろしイラストが使用されています。

「添い寝シーツ」や「B2タペストリー」「アクリルスタンド」など、多彩な賞品を紹介していきます☆

A賞:添い寝シーツ

サイズ:約W130×H200cm

A賞の「添い寝シーツ」は、おだやかな表情で眠る「ぷにる」のイラストを使用。

一緒に楽しい夢を見られそうです!

B賞:B2タペストリー

種類:全4種

サイズ:B2

B2サイズでイラストを楽しめるB賞のタペストリーは、4種類の絵柄で展開。

お部屋に飾って楽しいグッズです☆

C賞:クッション

種類:全4種

サイズ:約W30×H30cm

お部屋に飾ったり、集めたりしても楽しいクッションはC賞の賞品。

色々な姿の「ぷにる」デザインを楽しめます。

D賞:アクリルスタンド

種類:全4種

サイズ:本体 約W8.1〜13.3×H11.4〜16.4cm内、台座 約W6×D6cm

好きな場所に飾れる「アクリルスタンド」は、D賞の賞品に登場。

それぞれ服装やポーズ、表情が異なり、集めたくなるグッズです!

E賞:アクリルキーホルダー

種類:全10種

サイズ:約W6〜7.8×H7.5〜10cm

E賞の「アクリルキーホルダー」は、全10種類のラインナップ。

「ぷにる」の全身ポーズや表情アップなど、さまざまなデザインが揃っています☆

F賞:ビッグ缶バッジ

種類:全10種

サイズ:約W7.5×H7.5cm

F賞は、約7.5センチの大ぶりな「ビッグ缶バッジ」

全10種類のデザインで、色々な姿の「ぷにる」を集めて楽しめます!

「ぷにる」の描きおろしイラストを使用した、セガ限定のオンラインくじ。

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『ぷにるはかわいいスライム』は、2025年2月13日11:00〜2025年3月25日13:59まで販売です!

Ⓒ まえだくん/小学館/ぷにる製作委員会

