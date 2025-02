表面はパリパリした食感！ふじさきファーマーズLABO「ふじさきまちのりんごあめ」

ふじさきファーマーズLABOは、ふじさき食彩テラスの店舗のみで販売をしている「ふじさきまちのりんごあめ」をオンラインショップで2025年2月より数量限定・期間限定で販売中です。

ふじさきファーマーズLABO「ふじさきまちのりんごあめ」

販売価格: 税込600円/個

販売期間: 2025年3月31日までもしくは限定数量に達し次第終了

販売店舗: 「ふじさき食彩テラス」オンラインショップ

https://onlineshop.fujisaki-shokusai.com/

※りんごあめをカットすると飴が溶けてしまうのでこの商品は「まるごと」のままお届けします。

「ふじさきまちのりんごあめ」は、りんご「ふじ」発祥の地である藤崎町・ふじさき食彩テラスの店舗のみで販売されている地元産りんごを使用した大人気スイーツです。

りんごの風味を活かすべく、甘さ控えめの飴を薄くつけることで、カットしてもはがれにくく、表面はパリパリした食感です。

厳選されたりんごのシャキシャキ感と飴のパリパリ感のコントラストはりんごの本場ならではです。

りんごあめという商品の特性上、一定の期間・数量しかオンラインショップで販売できない商品です。

■ふじさき食彩テラス概要

所在地 : 〒038-1216 青森県南津軽郡藤崎町榊和田65-8

(JR北常盤駅から車で約5分)

TEL : 0172-65-3660

FAX : 0172-65-3945

営業時間: 9:00〜18:00(12月〜2月は〜17:00)

定休日 : 8月13日 午後、12月30日 午後 および 12月31日〜1月4日

