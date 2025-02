らあめん花月嵐は、2025年2月5日(水)より、麺家いろは監修『富山ブラック』を国内の花月嵐にて期間限定で販売開始しました。

らあめん花月嵐『富山ブラック』

発売日 :2025年2月5日(水)

商品名称:富山ブラック 販売価格 920円(税込)

富山ブラック肉増し 販売価格 1,180円(税込)

富山ブラックカレー 販売価格 450円(税)

らあめん花月嵐は、2025年2月5日(水)より、麺家いろは監修『富山ブラック』を国内の花月嵐にて期間限定で販売開始。

■富山県の有名ご当地ラーメン『富山ブラック』が再び花月嵐に登場!

花月嵐とは約6年ぶり、2回目のコラボとなる【麺家いろは】は、日本最大級のラーメンイベントで5度優勝した実績を持つ富山ブラックの名店です。

今回、【麺家いろは】の監修を受け、花月嵐開発チームが仕上げた、濃厚な濃い口タレに豚骨、鶏ガラ、魚介を合わせたこだわりのブラックスープは、凝縮された旨味と魚介の風味が絶品です。

【インパクト大!ブラックスープ】

濃厚な濃い口タレに、豚骨・鶏ガラ・魚介を合わせた、こだわりのブラックスープ!

見た目のインパクトとは裏腹に、意外と食べやすい味わい!

凝縮された旨味と魚介の風味が、口の中いっぱいに広がります!

【スープとの相性抜群!特製中太麺】

富山ブラックの濃厚なスープがしっかり絡む、中太麺を採用!絶妙な太さと弾力で、スープの旨味を存分に引き立てます。

豪快にすすれば、スープと麺が一体となり、至福の味わいが広がります!

【飾らない旨さ!シンプルな具材たち】

ネギ、メンマ、チャーシュー、そして海苔。

どんな時代でも愛され続ける、定番の盛り付け!さらに、仕上げの粗挽きのブラックペッパーが富山ブラックの世界観を引き立て、シンプルで飽きのこない旨さをサポートします!

【同時発売!富山ブラックカレー】

「麺家いろは」監修のブラックカレーも同時発売!ラーメン屋ならではの技術を活かし、19種類のスパイスをじっくり煮込んで濃厚に仕上げました。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 海の幸薫る!らあめん花月嵐『富山ブラック』 appeared first on Dtimes.