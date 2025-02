北海道産小麦『きたほなみ』使用！半田そうめんのオカベ

半田そうめんのオカベは、早春のお便りを発刊しました。

2025年3月22日(土)までの期間中、オカベ人気の半生めん「半生細雪(ささめゆき)」と「手延うどん半生」の2商品を特別価格にて案内しています。

半田そうめんのオカベ

また商品合計4,320円(税込)以上購入の方には「平延べうどん」(2束入り)を1袋プレゼントします。

※「平延べうどん」のプレゼントは、期間中一家族様1回限り。

また他のキャンペーンとの併用はできません。

■1日約71,000食が売り切れる「オカベの麺」とは

オカベの麺は、徳島県半田に約300年続く伝統製法で作る、一般的な素麺よりは太く、うどんよりは細い手延べ麺です。

“ねじって、鍛えて、延ばす”を何度も繰り返しながらできあがる麺は、最終的に1本に18もの麺の層になります。

麺を休ませながらこの工程を丁寧に行うことで、ソフトでありながらもコシの強い麺ができあがります。

麺づくりの基本は、小麦粉・塩・水のみ。

厳選した素材を、熟練の麺職人たちが日々の気温や湿度によって最適なバランスに調整しながら、丹精込めて作っているのがオカベの麺です。

オカベの麺

■冬季限定「平延べうどん」とは

「平延べうどん」はオカベが手延べ製法で作る冬季限定のうどんです。

冬は夏に比べて味や食感のしっかりしたものが食べたくなる時期だからこそ、しっかりとした甘みとコシのある食感を楽しめるよう、少し丸みのある平たい麺に仕上がっています。

素材には、上品な甘みが特長の北海道産小麦『きたほなみ』の雑味のない中心部分のみを贅沢に使用し、甘みを最大限に引き出しました。

手延べ製法だからこその違った太さや厚みの麺が、甘みや食感をさらに際立たせた、オカベの冬の定番商品です。

平延べうどん

■半生ならではのもっちり感が楽しめる「半生細雪(ささめゆき)」「手延うどん半生」

半生めんとは、麺に程よく水分量を残した状態の麺のため、乾麺よりもっちりしていて弾力のある食感が特長です。

シンプルにザルや釜揚げで楽しむのはもちろん、煮込み過ぎても煮崩れしづらいため、冬の温かい鍋料理にもピッタリです。

半生細雪/手延うどん半生

人気の半生めん「半生細雪」と、それより太く冬季限定の「手延うどん半生」の2商品が、3月22日(土)までの期間限定で通常価格よりお買い得となっています。

どちらも届いてすぐ使える便利な濃縮つゆがセットになっています。

商品詳細「半生細雪」

<商品詳細「半生細雪」>

・【HA-1】半生細雪(1袋270g×5袋)+濃縮つゆ(1袋20ml×18袋)/通常価格2,916円→期間限定で2,700円

・【HA-2】半生細雪(1袋270g×10袋)+濃縮つゆ(1袋20ml×20袋)/通常価格4,914円→期間限定で4,536円

※どちらも価格は税込です。

商品詳細「手延うどん半生」

<商品詳細「手延うどん半生」>

・【HB-1】手延うどん半生(1袋270g×5袋)+濃縮つゆ(1袋20ml×18袋)/通常価格2,916円→期間限定で2,700円

・【HB-2】手延うどん半生(1袋270g×10袋)+濃縮つゆ(1袋20ml×20袋)/通常価格4,914円→期間限定で4,536円

※どちらも価格は税込です。

