配信ゲストはチョコレートプラネット！こども音楽フェスティバル 2025

ソニー音楽財団と公益財団法人サントリー芸術財団サントリーホールは、2025年5月3日(土・祝)〜6日(火・休)の4日間、こどもを対象とした世界最大級のクラシック音楽の祭典「こども音楽フェスティバル 2025」*を開催します。

こども音楽フェスティバル 2025

日時 : 2025年5月3日(土・祝)〜6日(火・休)の4日間

会場 : サントリーホール<東京都港区赤坂>およびアーク・カラヤン広場

主催 : 公益財団法人ソニー音楽財団

(Sony Music Foundation)

公益財団法人サントリー芸術財団 サントリーホール

(SUNTORY HALL, SUNTORY FOUNDATION for the ARTS)

このフェスティバル公式アンバサダーの清塚信也さんに加え、コンサート・プログラマーとして角野隼斗さん、ミュージック・パートナーとして鈴木優人さんが就任・出演するほか、最前線で活躍する多数のアーティストがサントリーホールに集結します。

「こども音楽フェスティバル 2025」期間中、サントリーホールの大ホールおよびブルーローズ(小ホール)では全14公演が開催されます。

様々な楽器・編成で、0才の乳児から未就学児、小・中・高校生や10代の青少年まで、こどもたちそれぞれの年齢に合わせてプログラミングされたバラエティ豊かなプログラムが楽しめます。

5/3(土・祝)ホール内公演

5/4(日・祝)ホール内公演

5/5(月・祝)ホール内公演

5/6(火・休)ホール内公演

また、フェスティバル期間中、無料ライブ配信番組「こども音楽フェスティバル 2025 オンライン!」を放送することが決定しました。

サントリーホール前のアーク・カラヤン広場に設置するミニステージやスタジオからお届けし、オープニング・ガラ・コンサート、そしてブルーローズで開催するコンサートを無料ライブ配信します。

番組の配信総合パーソナリティにも清塚信也が就任し、清塚とともに番組を進行するパートナー・パーソナリティには、フリーアナウンサーの高見侑里が就任します。

「こども音楽フェスティバル 2025 オンライン!」にチョコレートプラネットのおふたりがゲスト出演することも決定しました(5月4日のみ)。

清塚信也さん、高見侑里さんとともに、多種多様な切り口で当フェスティバルおよびクラシック音楽の楽しさを伝えます。

チョコレートプラネットさん(配信ゲスト)

オープニング・ガラ・コンサート以外の大ホールで開催するコンサートについても有料オンライン配信を行います。

「こども音楽フェスティバル 2025 オンライン!」と合わせ、全国各地からこのフェスティバルを楽しめます。

障がいの有無や年齢、置かれた環境や背景に関わらず、音楽に触れる感動を届けたい。

そのような想いの下、クリエイティビティやテクノロジーの力でさまざまな取り組みにチャレンジしていきます。

そのひとつとして、次世代Bluetooth(R)の機能である「Auracast(TM)(オーラキャスト)」を導入したコンサートを、日本で初めて開催します。

Auracast対応ヘッドホンを使って、聴こえにくさのある子どもたちにコンサートホールでヘッドホン越しにリアルタイム(超低遅延)で音楽を楽しんでいただく試みです。

(協力:ソニー株式会社)

※オーラキャスト(Auracast)はBluetoothの新機能で、スマートフォン、ノートPC、TVなどの送信機器から、複数の受信機器に向けて同時にオーディオ信号を配信/共有できる機能です。

オーディオ共有やミュート解除を最高の音で実現して、周囲の人や環境との関わりをさらに豊かにします。

※Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。

Auracast(TM)ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標です。

ソニーグループ株式会社及びその子会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

各コンサートや出演アーティスト、配信、“Music for All”の取り組みについての詳細は、フェスティバル公式WEBサイト( https://www.kofes.jp )を確認してください。

*こども音楽フェスティバル 2025

次世代の音楽文化発展を目指し、こども向けコンサートで多数の実績を持つソニー音楽財団とサントリー芸術財団サントリーホールがタッグを組んでこどもたちに贈る、世界最大級の本格的なクラシック音楽の祭典。

0才の乳児から未就学児、小・中・高校生や10代の青少年まで、こどもたちのそれぞれの年齢に合わせてプログラミングされたコンサートなどを同時に多数開催し、クラシック音楽を一日中余すところなく楽しめる世界でも類を見ない規模のイベントです。

2022年に第1回を開催。

2025年に第2回目を開催予定、“こころ はずむ ひびきあう”という言葉とともに、音楽に触れる感動と、音楽を分かち合う歓びをこどもたちに伝えていきます。

「こども音楽フェスティバル」 前回(2022年)開催時画像

●(来場)チケット情報

<価格>

こども 1,000円〜3,000円(税込)/保護者 2,500〜6,000円(税込)/大人のみ 3,000円(税込)、6,500円(税込)

※「保護者」券では大人の方のみでご入場いただくことはできません。

大人の方のみのご入場は、「大人のみ」券を購入ください。

<発売日>

2025年2月15日(土)10:00〜 サントリーホール・メンバーズ・クラブ先行発売

2025年2月16日(日)10:00〜 プレイガイド先行発売

2025年3月1日(土)10:00〜 一般発売

※「大人のみ」券は4月8日(火)10:00〜サントリーホールチケットセンターのみで発売

●有料オンライン配信

<価格>

500円〜2,000円(税込)

<発売日>

2025年3月1日(土)10:00〜

<取り扱い>

Streaming+ https://eplus.jp/sf/streamingplus

●こども音楽フェスティバル 2025 オンライン!

ソニー音楽財団公式YouTubeチャンネル「こどものためのクラシック」にて無料ライブ配信

URL: https://www.youtube.com/channel/UCjtxBdsKe5RBSgcqTj_SL0A

