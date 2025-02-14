¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¡¢ÃæÄ®°½¤Î¥â¥Ç¥ëµ¯ÍÑ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¡Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤á¤°¤êÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¡Ö»ö°Æ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡×
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤YouTuber¡¦ÃæÄ®°½¤¬¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎYouTubeÆâ¤ÇÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥â¥Ç¥ëµ¯ÍÑ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ¬¤ò¿¼¡¹¤È²¼¤²¡ÄÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ò¼Õºá¤·¤¿ÃæÄ®·»Ëå
¡¡Æ±¼Ò¤Î¹Êó¤Ï¡¢ORICON NEWS¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥â¥Ç¥ë¡¢YouTube¤Ç¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÀ¼Ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤´ËÜ¿Í¤¬ÊÀ¼Ò¾¦ÉÊ¤Î°¦ÍÑ¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¯ÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢¸ø³«¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÄ®¤Ï¡¢½Õ¤Î¿·ºî¤òÂ¿¿ôÃå¤³¤Ê¤¹¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖIt girl¤¬Ì¥¤»¤ë½Õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢12Æü¤è¤ê¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆ°²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ¬¤ò¿¼¡¹¤È²¼¤²¡ÄÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ò¼Õºá¤·¤¿ÃæÄ®·»Ëå
¡¡Æ±¼Ò¤Î¹Êó¤Ï¡¢ORICON NEWS¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥â¥Ç¥ë¡¢YouTube¤Ç¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÀ¼Ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤´ËÜ¿Í¤¬ÊÀ¼Ò¾¦ÉÊ¤Î°¦ÍÑ¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¯ÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢¸ø³«¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÄ®¤Ï¡¢½Õ¤Î¿·ºî¤òÂ¿¿ôÃå¤³¤Ê¤¹¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖIt girl¤¬Ì¥¤»¤ë½Õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢12Æü¤è¤ê¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆ°²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£