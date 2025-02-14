¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÄÌ»»212¾¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÈºÆ·ÀÌó¡¡1Ç¯11²¯4600Ëü±ß¡¡18Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ø
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤Ë£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤¿¤ÈÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È»î¹ç½Ð¾ì¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò´Þ¤á¤ÆÇ¯Êð£·£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±²¯£´£¶£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î£±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö£´£°¿Í¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÏÈ¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï±¦Åê¼ê¤Î¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤ò£¶£°Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ë°Ü¤·¤¿¡×
¡¡·ÀÌóÆâÍÆ¤ÏÊÆ¥µ¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥ì¡¼µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö£±Ç¯£·£µ£°Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢£±£³¡¢£±£´¡¢£±£µ¡¢£±£¶»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤´¤È¤Ë£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£µ£²£°£°Ëü±ß¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥í¡¼¥¹¥¿¡¼£³£°Æü´Ö¤Ç£²£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥í¡¼¥¹¥¿¡¼£¶£°Æü´Ö¤Ç£±£°£°Ëü¥É¥ë¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥í¡¼¥¹¥¿¡¼£¹£°Æü´Ö¤Ç£±£°£°Ëü¥É¥ë¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ»»£²£±£²¾¡¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ëº¸¥Ò¥¶¤Ê¤É¤ò¼ê½Ñ¡££±£±Æü¡ÊÆ±£±£²Æü¡Ë¤ËµåÃÄ»ÜÀß¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡££±£²Æü¡ÊÆ±£±£³Æü¡Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¹þ¤àº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç£±£¸Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¡¼¥È¡Ê£±£¹£°£¹¡Á£²£¶Ç¯¡Ë¡¢¥Ó¥ë¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê£¶£¹¡Á£¸£¶Ç¯¡Ë¤ÎµåÃÄ¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿½Ð¾ì¤ËÊÂ¤Ö¡£