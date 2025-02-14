・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７１．２９ドル（－０．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９４５．４ドル（＋１６．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２６５．０セント（－４．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７７．７５セント（＋３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４９３．５０セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０３０．００セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３１３．１９（＋１．６１）

出所：MINKABU PRESS