１３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７１．２９ドル（－０．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４５．４ドル（＋１６．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２６５．０セント（－４．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７７．７５セント（＋３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９３．５０セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３０．００セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３１３．１９（＋１．６１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７１．２９ドル（－０．０８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９４５．４ドル（＋１６．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２６５．０セント（－４．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７７．７５セント（＋３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９３．５０セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３０．００セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３１３．１９（＋１．６１）
出所：MINKABU PRESS