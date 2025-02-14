＜朝鮮日報＞ウの「手ぶら停戦」急ぐトランプ　ＮＡＴＯ加入も領土回復もなしか

＜東亜日報＞憲法裁判所　３月初めにも尹大統領の弾劾審判宣告へ

＜中央日報＞トランプ発の「新ゴールドラッシュ」　金１グラム１６万ウォン突破

＜ハンギョレ＞トランプとプーチン　ウクライナ抜きで停戦交渉へ

＜京郷新聞＞陸軍警備団長　上司の司令官から「議員引きずり出せと指示受けた」

＜毎日経済＞補正予算編成まで行うのか　３５兆ウォン規模提案した巨大野党　

＜韓国経済＞ウクライナ停戦交渉開始　ざわめく復興関連株
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