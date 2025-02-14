¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×½Õ¸ÂÄê¡È¾Æ¤²Û»Ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÉÈ¯Çä¡ª¡¡ºù¤Î¥Ð¡¼¥à¤ä¥Þ¥«¥í¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸³«
¡¡¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×¤Ï¡¢2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¡õ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡ÖGODIVA cafe¡×¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤¿ÌÜ¤â½Õ¿§¤Ç²Ú¤ä¤«¡Á¡ª¡¡µ¨Àá¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¢£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Æþ¤ê
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¡õ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢ºù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤ÉÁ´5¼ïÎà¡£
¡¡¥µ¥Ö¥ì¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ö¥ì¥·¥ç¥³¥é¡×¤«¤é¤Ï¡¢ºùÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Èºù¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥»¥Ã¥È¡Ö¥µ¥Ö¥ì¥·¥ç¥³¥é ºù¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼»º¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¤òÎý¤ê¤³¤ß¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥É¡¼¥à¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó ¥·¥ç¥³¥é¡õºù¡×¤âÅ¸³«¡£ÄêÈÖ¤Î¡È¥·¥ç¥³¥é¡É¤È¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Èºù¡É¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Èºù¡É¤Ê¤É4¼ïÎà¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð ¥Þ¥«¥í¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤ä¡¢¾Æ¤²Û»Ò3¼ïÎà¤ò¥¢¥½¡¼¥È¤·¤¿¡Ö½Õ¤Î¾Æ¤²Û»Ò¥¢¥½¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¡¢¥ï¥Ã¥Õ¥ëÀ¸ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ò¥µ¥ó¥É¤·¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥µ¥ó¥É 3ËçÆþ¡×¤È¡¢½Õ¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼êÅÚ»º¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤¿ÌÜ¤â½Õ¿§¤Ç²Ú¤ä¤«¡Á¡ª¡¡µ¨Àá¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¢£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Æþ¤ê
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¡õ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢ºù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤ÉÁ´5¼ïÎà¡£
¡¡¥µ¥Ö¥ì¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ö¥ì¥·¥ç¥³¥é¡×¤«¤é¤Ï¡¢ºùÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Èºù¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥»¥Ã¥È¡Ö¥µ¥Ö¥ì¥·¥ç¥³¥é ºù¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Èºù¡É¤Ê¤É4¼ïÎà¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð ¥Þ¥«¥í¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤ä¡¢¾Æ¤²Û»Ò3¼ïÎà¤ò¥¢¥½¡¼¥È¤·¤¿¡Ö½Õ¤Î¾Æ¤²Û»Ò¥¢¥½¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¡¢¥ï¥Ã¥Õ¥ëÀ¸ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ò¥µ¥ó¥É¤·¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥µ¥ó¥É 3ËçÆþ¡×¤È¡¢½Õ¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼êÅÚ»º¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£