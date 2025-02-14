　14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円高の3万9470円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40460.83円　　ボリンジャーバンド3σ
40014.15円　　ボリンジャーバンド2σ
39567.48円　　ボリンジャーバンド1σ
39470.00円　　14日夜間取引終値
39461.47円　　13日日経平均株価現物終値
39340.00円　　一目均衡表・基準線
39227.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39120.80円　　25日移動平均
39102.00円　　5日移動平均
39085.00円　　一目均衡表・転換線
39050.00円　　75日移動平均
39005.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38674.12円　　ボリンジャーバンド-1σ
38642.00円　　200日移動平均
38227.45円　　ボリンジャーバンド2σ
37780.77円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース