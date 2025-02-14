日経225先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円高の3万9470円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40460.83円 ボリンジャーバンド3σ
40014.15円 ボリンジャーバンド2σ
39567.48円 ボリンジャーバンド1σ
39470.00円 14日夜間取引終値
39461.47円 13日日経平均株価現物終値
39340.00円 一目均衡表・基準線
39227.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39120.80円 25日移動平均
39102.00円 5日移動平均
39085.00円 一目均衡表・転換線
39050.00円 75日移動平均
39005.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38674.12円 ボリンジャーバンド-1σ
38642.00円 200日移動平均
38227.45円 ボリンジャーバンド2σ
37780.77円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40460.83円 ボリンジャーバンド3σ
40014.15円 ボリンジャーバンド2σ
39567.48円 ボリンジャーバンド1σ
39470.00円 14日夜間取引終値
39461.47円 13日日経平均株価現物終値
39340.00円 一目均衡表・基準線
39227.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39120.80円 25日移動平均
39102.00円 5日移動平均
39085.00円 一目均衡表・転換線
39050.00円 75日移動平均
39005.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38674.12円 ボリンジャーバンド-1σ
38642.00円 200日移動平均
38227.45円 ボリンジャーバンド2σ
37780.77円 ボリンジャーバンド3σ
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