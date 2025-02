英語で「もう一度言ってもらえますか」は何て言う？ 聞き直すときに役立つ英語表現

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」(毎週金曜更新)。

今回は、相手の話していることがきちんと聞き取れなかったときに使える英語表現を紹介。場の雰囲気を壊したくないけれど、内容を聞き取れなかったときは分かったフリをせず勇気を出して「もう一度言ってください」と聞き直すことは大切ですよね。英語の幅も広がるのでぜひ覚えておきましょう。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「もう一度言ってください」の英語表現

外国人の英語が聞き取れなくて焦ったことはありませんか? そんなときは「もう一度言っていただけますか」と、丁寧に相手にお願いしてみましょう。覚えておくと役立つフレーズをいくつか紹介していきます。

【1】Could you say that again? 「もう一度言っていただけますか?」

【解説】「again」は「もう一度」という意味で、日常会話でよく使われる単語。フォーマルな場でも使いやすく、仕事や接客の場面で使ってもOKなフレーズです。文の最後に「please」を加えるとさらに礼儀正しい印象になります。

【2】Sorry, what was that? 「すみません、何て言いましたか?」

【解説】直訳すると「今のは何でしたか?」となり、カジュアルな印象になります。友人や同僚との会話で、軽い感じで聞き返したいときに使えます。ネイティブもよく使う自然な表現なので覚えておきましょう。

【3】Come again? 「何て言った?」

【解説】こちらは友達同士で使われるフランクな表現です。ここでの「come」は「来る」という意味では使われず、「(もう一度)言って」という意味で使われます。このように、直訳できないフレーズはそれごと意味を覚えておきましょう。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新!

