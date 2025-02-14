¤ª¾îÍÍ¤¬2¿ÍÁÈ¤òºî¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡Ö¿É¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¹¥¤¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
²Ö¥±ºê¤ª¾îÍÍ¤ÎÂº¸·£
2¿ÍÁÈ¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¤ª¾îÍÍ¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Î¿É¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
º£¤ÏÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§@tunatu727