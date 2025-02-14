¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥£¥ì¥¤¡ª¡×ÆîÌîÂó¼Â¡¢¡È°µ´¬¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡É¤ËÊüÁ÷ÀÊÓ¹¤ë ¡ÖÌá¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡ÄÎÉ¤¤¼éÈ÷¤Ç¤·¤¿¡×ÅÓÃæ½Ð¾ì¤â¹¶¼é¤ËÊ³Æ®
¡ÚUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥â¥Ê¥³ 0¡Ý1 ¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î13Æü¡¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ë¥¤II¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆîÌî¡¢°µ´¬¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¢ªµ´¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Î¡È60m¥é¥ó¡É
¡¡¥â¥Ê¥³¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬Î®ÀÐ¤Î±¿Æ°ÎÌ¤Ç¡¢60¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥é¥ó¤ò´°·ë¤µ¤»¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÇØ¸å¤«¤éÌÔÄÉ¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¡£Â©¤Ä¤¯¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢º£ÅÙ¤ÏÌ£Êý¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÁá¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤ÈÆ°¤²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤ÄÂà¾ì¼Ô¤¬½Ð¤Æ1¿Í¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢68Ê¬¤ËMF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥´¥í¥ô¥£¥ó¤È¸òÂå¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È82Ê¬¡¢ÆîÌî¤¬¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤«¤é¥â¥Ê¥³¤ÎMF¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¶¥«¥ê¥¢¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤À¥·¥å¡¼¥ÈÀ¤Î¥Ñ¥¹¤Ï¡¢GK¥¢¥Ê¥È¥ê¡¦¥È¥ë¥ô¥£¥ó¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤¤¤À¤Î¤¬¡¢¥È¥ë¥ô¥£¥ó¤Ø¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÆîÌî¤À¤Ã¤¿¡£GK¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤º¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤¿º¸SB¤Î¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»ß¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¥¿¡¼¥ó¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤ò¸ÂÄê¡£¤¹¤ë¤È¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Î²£¥Ñ¥¹¤ÏÀºÅÙ¤ò·ç¤¤¤Æ¡¢MF¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¶¥«¥ê¥¢¤¬²ó¼ý¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤ÇÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¸«¤»¤¿ÆîÌî¤À¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¹¶·â¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤¬¶õ¤±¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¡¢µÕ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ø¥¶¥«¥ê¥¢¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¥¹¤È¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬¸÷¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¼Â¶·¤Î¸¶Âç¸ç»á¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥£¥ì¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÓ¹¤ê¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ìî¸ý¹¬»Ê»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡ÁÆîÌî¤ÎÌá¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡ÄÎÉ¤¤¼éÈ÷¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¶¥«¥ê¥¢¤â¤·¤ó¤É¤¤Ãæ¤ÇÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¶¯¼å¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÏ¢¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆîÌîÎÉ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÆîÌî¤¢¤Ã¤Á¤£¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éÊ³Æ®¤·¤¿ÆîÌî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤¬48Ê¬¤ËÃ¥¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¡£¥â¥Ê¥³¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾õ¶·¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿WOWSPO¡¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë