¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤25ºÐ¡¢Èþ¸ª¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥ÎÏÁ´³«¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬µÞÁýÃæ
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÈÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Î¿ô¡¹¡Ê18Ëç¡Ë
¡¡°¤Éô¤Ï¡ÖChina Trip¡×¡ÖËÌµþ¤Ç¤ÎÂÚºß¤ÏAman Summer Palace¤Ë½ÉÇñ¡¡ÅÁÅýÅª¤ÊÃæ¹ñÍÍ¼°¤Î·úÊª¤Ç¡¢¤ª¾ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Öµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹8ÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¾Ð¡¡¥á¥¤¥¯¤â¥ï¥ó¥Û¥óÈþ½÷É÷¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡¢±Ñ¸ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À10¿Í¤Î¡Ö¥é¥Ö¥á¥¤¥È10¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷À¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1·î29Æü¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡ØÄÉµá¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤òÈ¯Çä¡£ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡ØÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©TV¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@i.am_natsuki_¡Ë¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@_iam_natsuki¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÈÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Î¿ô¡¹¡Ê18Ëç¡Ë
¡¡°¤Éô¤Ï¡ÖChina Trip¡×¡ÖËÌµþ¤Ç¤ÎÂÚºß¤ÏAman Summer Palace¤Ë½ÉÇñ¡¡ÅÁÅýÅª¤ÊÃæ¹ñÍÍ¼°¤Î·úÊª¤Ç¡¢¤ª¾ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡Öµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹8ÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¾Ð¡¡¥á¥¤¥¯¤â¥ï¥ó¥Û¥óÈþ½÷É÷¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÂç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡°¤Éô¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À10¿Í¤Î¡Ö¥é¥Ö¥á¥¤¥È10¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷À¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1·î29Æü¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡ØÄÉµá¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤òÈ¯Çä¡£ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡ØÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©TV¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@i.am_natsuki_¡Ë¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@_iam_natsuki¡Ë