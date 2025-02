TOEIC(R) の文法問題対策　ビーコン式のテクニックで最短でスコアアップ！ -- 同じ品詞の単語が並ぶ「語彙問題」編２【ラジオビジネス英語】

TOEIC® L&RテストのPart 5では、4 択の穴埋め問題形式で文法の知識が問われます。タイパ良くスコアアップを目指すためには、問題タイプ別の対策が有効です。英語力の底上げとスコアアップが同時に実現できるビーコン式メソッドで、目標スコアを最短で達成しましょう。



今回取り上げるのは、選択肢に同じ品詞の単語が並ぶ語彙問題。速く・正確に解答するために、適切な語句を見抜く観点を覚えておきましょう。

語彙問題

次の英文の空所に入る最も適切なものを(A)~(D) から1つ選びましょう。

600点レベル

1. Ms. Hawkins took a detour to avoid the ------- traffic so that she could arrive at the office on time.



(A) heavy

(B) temporary

(C) wide

(D) informal

2. Taking a ------- different approach can be a good way to solve issues.



(A) mainly

(B) completely

(C) necessarily

(D) carefully

730点レベル

3. It is ------- recommended that people who are interested in the upcoming seminar apply for it as soon as possible.



(A) closely

(B) hardly

(C) strongly

(D) effortlessly

860点レベル

4. How companies handle personal information is often a ------- topic, and a good policy is critical in attracting potential users.



(A) controversial

(B) punctual

(C) vacant

(D) thankful

英文の訳と解答解説

1. 正解(A)

ホーキンスさんは、オフィスに時間どおりに到着できるように、交通渋滞を避けるため遠回りをしました。

解説 空所を含むto avoid the ------- trafficというto不定詞句は、「ホーキンスさんが遠回りをした」目的を説明している。ここで、空所直後の名詞trafficに注目。(A)heavy「(交通量が)多い」を空所に入れると、heavy trafficで「交通渋滞」の意味になる。「交通渋滞を避けるために、ホーキンスさんは遠回りをした」となり文意が通るので、(A) が正解。(B) は「一時的な」、(C) は「広い」、(D) は「非公式の」。

2. 正解(B)

まったく異なるアプローチをとることは、問題を解決する良い方法になり得ます。

解説 空所直後の形容詞differentを修飾し、文意が通る副詞を選択肢から選ぶ。(B)completely「完全に」は、completely differentで「まったく異なる」という表現になる。空所に(B)を入れると、文全体でTaking a completely different approach「まったく異なる手法をとること」が、問題の良い解決策になる可能性があるという意味になり文意が通るので、(B)が正解。(A) は「主に」、(C)は「必然的に」、(D)は「注意深く」。

3. 正解(C)

今度のセミナーに興味のある方は、できる限り早く申し込むことを強くお勧めします。

解説 選択肢には副詞が並んでいる。It is recommended that ~で「~ということを勧める」という表現なので、空所に入る副詞はrecommendedを修飾していることがわかる。(be) strongly recommendedで「強く勧める」という表現になる(C)strongly「強く」を空所に入れると文意が通るので、(C) が正解。(A) は「密接に」、(B) は「ほとんど~ない」、(D) は「楽々と」。

4. 正解(A)

会社がどのように個人情報を扱うかはよく議論の的になる話題であり、潜在的な利用者を引きつけるには適切な方針が不可欠です。



解説 空所の直後にはtopicという名詞があるので、空所にはこの名詞と結び付いて

文意の通る形容詞が入る。(A) controversial「議論の的になる」はcontroversial

topicで「議論の的になる話題」という表現になり、文頭からカンマの前までで「会

社がどのように個人情報を扱うかはよく議論の的になる話題である」という意味に

なる。文意が通るので、(A)が正解。(B) は「時間を守る」、(C)は「空いている」、(D)は「感謝している」。



ビーコン式攻略ポイント

《語彙問題2》空所前後の語句と結び付く単語を選択肢から探せば、正解がすぐに選べる!

空所前後の語句と結び付いて、コロケーションや熟語表現を作る選択肢を選ぶ



1コロケーションのパターン:

よくセットで使われる単語の組み合わせ(➡問題1・2・3・4 )

2熟語のパターン:

複数の単語が組み合わさって1 つの意味を表すもの



