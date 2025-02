なぜ「マツタケ」は「高価」なのか…「シイタケ」や「シメジ」との「決定的」な「違い」を生んだのは、あまりに「意外なもの」だった！

日々、踏みつけて気にも留めない土。じつは、この土がなければ、生命は誕生しなかった可能性があるという。それだけではなく、土は生物の進化や恐竜の絶滅、文明の栄枯盛衰にまで関わってきた。生命進化に限らず、食糧危機、環境問題、戦争……いま人類が直面しているリスクは、「土」から見ると新たな景色が見えてくる。

土を主人公に46億年の地球史の新たな一面を明かした『土と生命の46億年史』が発売後、大きな反響を呼んでいる。長年、土一筋で研究を続けてきた藤井一至さんが明かす、いま私たちが知っておかなければならない「土の話」とは。

*本記事は、『土と生命の46億年史 土と進化の謎に迫る』(ブルーバックス)を再構成・再編集してお送りします。

キノコと植物の軍拡競争

植物は栄養分の多くを土から獲得するが、ただ水を吸うだけでは十分ではない。

カルシウムやカリウムなどの陽イオンはマイナス電気を帯びた粘土に吸着しており、それを吸収するには他の陽イオン(主に水素イオン)と交換するイオン交換反応が必要になる。根や菌根菌は、酸性物質(水素イオン)を放出して粘土から栄養分を引き出し、吸収する。

土の中和に働くカルシウムやカリウムなどを失った結果、土は酸性に傾く。植物が巨大化するほど、土は酸性になる。バイオマスが巨大化する森林ほど、土は酸性になりやすい。

さらに、多年生の樹木は害虫や病原菌から自分の体を守るために、体に毒を備える必要がある。そのため、樹木はリグニン(植物の細胞壁を強化する物質)という物質を生産するように進化した。

ただし、これは多くの微生物にとっても毒だった。倒木や落ち葉が微生物に分解されないと、カルシウムやカリウムなどの栄養分がリサイクルされなくなる。植物上陸以降、土はどんどん酸性に変化した[参考文献3-17]。

酸性になると、細菌やカビの多くは元気を失う。生態系の物質循環が停滞する。悪循環である。

しかし、そこで増加したのがキノコだった。カビもキノコも菌糸を伸ばす菌類のなかまだが、特に繁殖器官としてキノコを作る微生物をここではキノコ(担子菌類)と呼ぶ。

キノコは酸性に強い。樹木が登場してからリグニンが分解できずにカビや細菌が困っていた石炭紀(3億年前)、白色腐朽菌と呼ばれるキノコが全く新しい酵素を生産できるように進化した。マツタケ、エリンギ、シイタケのご先祖様だ。白色腐朽菌のキノコは木に生えることが多いが、菌糸の一部は土にも伸び、落ち葉の分解も担う[参考文献3-18]。

キノコの持つ驚異の分解力

白色腐朽菌のキノコと他の微生物の違いは、リグニンを効果的に分解する酵素の有無だ。厳密には石炭紀にもキノコは存在し、リグニン分解者の不在説では石炭蓄積を説明できないと地質学者の批判を受けたのだが、当時のキノコが放出できる酵素(ラッカーゼ)の酸化力は強くなかった。しかも、酵素は大きすぎて、なかなかリグニンの構造内部に届かないという問題を抱えていた。

ところが、白色腐朽菌はマンガンの酸化力を生かした特殊な酵素(マンガン・ペルオキシダーゼ)を生産できる。その仕組みは巧妙そのものだ。

まず、酵素はセルロースを分解する時に発生する過酸化水素(オキシドールの材料あるいは活性酸素)を利用してマンガン2価イオンを酸化剤(マンガン3価イオン)に変換する。本来は不安定なマンガン3価イオンをリンゴ酸(リンゴの酸味となる有機酸)で安定化(キレート化)し、菌糸から放出する。

これによってマンガン3価イオンは酵素では届かないところまで浸(し)み込んで酸化することに成功し、リグニンを分解できるようになった[参考文献3-19]。

石炭紀を終焉(しゅうえん)させたキノコの分解力は、植物にとって脅威ともなる。落ち葉だけでなく、生きている木も分解されかねない。そこで、2億年前に登場した被子植物の樹木(ブナなど)は、より分解されにくい構造のリグニンを生みだした。

これに対してキノコは、酸性条件でマンガンよりもさらに強い酸化力を持つ酵素(リグニン・ペルオキシダーゼ)を生みだした[参考文献3-20]。この植物とキノコのいたちごっこは冷戦時代の米ソの核兵器開発競争にそっくりで、進化的軍拡競争(二種の生物間で互いの変化に対抗する適応が競うように起こる生物進化)と呼ばれる。

被子植物の進化にあわせてキノコも多様化した 【図3-11】。不毛な核武装との違いは、その結果が私たちの食卓を豊かにしてくれていることだ。

ミズナラの枯れ木(ほだ木)にシイタケの菌を接種すれば、菌糸が木を分解しながら成長し、シイタケが収穫できる。エリンギ、マイタケ、シメジ、エノキなどの白色腐朽菌のキノコが100円前後で購入できるのは、木材や稲わらを材料として栽培できるためだ。

マツタケ型菌根菌の進化

キノコは、酸性土壌や倒木などの栄養分の乏しい環境に適応している。菌糸から酵素だけでなく有機酸を出す高い能力を樹木に見込まれ、今から1億年前、一部のキノコは樹木の根から糖分をもらい、お礼に岩を溶かしてそこから放出される栄養分を樹木に渡すアーバスキュラー菌根菌のまねごとを始めた。

樹木もこのキノコの菌糸が根に侵入してきても、敵が嫌がる防御物質(ジャスモン酸)を出さないように友好的に対応する。樹木と共生するようになった菌根菌のキノコを外生菌根菌という。

最初は副業のつもりだったかもしれないが、樹木の根から糖分をもらうことに慣れきると、いつしか本業の落ち葉や倒木のリグニンを分解する能力を失った[参考文献3-15]。その代表格がアカマツの根に共生するマツタケである。このためマツタケはシイタケのようには栽培できず、栄養分の乏しい土でアカマツの根元に生える秋を待つしかない。これがマツタケ1本に数千円以上の値が付く理由だ。

4億年前から植物と共生している菌根菌はカビだったが、外生菌根菌はキノコが進化したものだった。菌糸を根の細胞内に突っ込む旧来の菌根菌の手口とは異なり、菌糸で根の表面を包み込む包容力が外生菌根菌の特徴だ 【図3-8】。

土壌の酸性化がキノコの進化を促す

菌糸を倒木にではなく岩石に突き刺すようになった外生菌根菌のなかまは、リグニンを分解しなくなった代わりに、岩を食べるようになった。クエン酸、リンゴ酸、シュウ酸などの有機酸を出して岩を溶かす能力は、従来の菌根菌(カビ)の2〜25倍にもなる[参考文献3-21]。

砂の中には菌糸のトンネルが空き、栄養分が空っぽになった砂が残される【画像1】。その結果として、北欧のマツ林や日本の高山地帯には、表層に真っ白い砂の層を持つポドゾルという土が発達する。

現在、亜寒帯、温帯、熱帯(東南アジア)の森で優占するマツ科、ブナ科、フタバガキ科(ラワン)の樹木はすべて外生菌根菌と共生している。光合成に長けた樹木が糖分生産に、リグニン分解に長けたキノコが有機物のリサイクルに、鉱物風化に長けたキノコが栄養分の獲得に専念することで、より栄養分が乏しい環境にも進出できる。

樹木の巨大化が引き起こした土壌酸性化は、キノコの進化を促し、今日の森の物質循環が成立するようになった。

参考文献

[3-15]Floudas D et al.(2012) Science, 336(6089), 1715-1719.

[3-17]Lambers H et al.(2009) Plant and Soil, 321, 83-115.

[3-18]Fujii K et al.(2020)A comparison of lignin-degrading enzyme activities in forest floor layers across a global climatic gradient. Soil Ecology Letters, 2, 281-294.

[3-19]Ayuso-Fernández I et al.(2019) PNAS, 116, 17900-17905.

[3-20]Kohler A et al.(2015)Nature Genetics, 47, 410-415.

[3-21]Taylor L et al.(2011)American Journal of Science, 311, 369-403.

【発売即・大重版!大好評発売中​】

土と生命の46億年史 土と進化の謎に迫る

最新技術をもってしても、人類は「生命」と「土」だけは作れないという。土とは何か。どうすれば土を作れるのか――。多くの謎に包まれた土の存在から、地球と進化の壮大な物語が始まる。

河合隼雄学芸賞を受賞した土の研究者による、待望の最新作!

【はじめから読む】地球の「土」が急速に「消えて」いる…その量、「15秒でサッカーコート1枚分」。「人類滅亡の危機」が冗談ではなくなっている「驚愕の現実」