天才画家と3匹の愛猫

マティスはフランス北部の町で生まれ、高級織物で有名なボアン=アン=ヴェルマンドワで育ちました。子供時代に世界各国の織物にふれることで色彩やデザインの感覚を磨いた彼は、はじめは法律を学びましたが、のちに絵画制作を始めました。

やがて「フォービズム(野獣派)」とよばれる、明るい色彩と大胆なデザインが特長の作品を次々と発表していったのです。

マティスは猫をとてもかわいがっていました。3匹の愛猫はそれぞれ「Minouche」「Coussi」「La Puce」という名で、毎朝ブリオッシュのかけらを彼からもらって甘やかされていたといいます。

猫を描いた傑作も

彼は1910年に「少女と黒いネコ(Girl with a Black Cat)」を描いています。この絵には美しい黒猫(La Puceは黒猫でした)を膝にのせている彼の娘の姿が描かれています。その4年後には魚を捕まえようとする猫も描いています。

「赤い魚と猫(The Cat with Red Fish)」は、テーブルの上に座っている猫のそばに金魚鉢が置かれていて、その中で2匹の赤い魚が泳いでいる場面が描かれています。

この作品には、当時のマティスの作画スタイルの特徴である「明るい色彩と大胆に簡略化された形状」がよくあらわれています。この絵は現在、ニューヨーク近代美術館に所蔵されています。

多くの鳥も飼っていたマティス

マティスは猫だけでなく、犬や鳥へも特別な思いを抱いていたようです。数百羽もの鳥を自宅で飼っていましたが、そのほとんどはウグイスやツグミなどの小鳥やハトでした。そうした鳥たちの世話をするため、彼は鳥類の専門家まで雇っていたといいます。

鳥たちが同居猫のことをどう思っていたのかは不明ですが、もしかしたら「偉大な芸術家に愛されたペット」同士で仲良く付き合っていたのかもしれませんね。

