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NASA scientists want to solve a mystery: Why did life "turn left?" | Mashable
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NASA: Mystery of Life¡Çs Handedness Deepens - NASA
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