ミッティランvsソシエダ 試合記録
【EL決勝トーナメントプレーオフ第1戦】(MCH Arena)
ミッティラン 1-2(前半1-2)ソシエダ
<得点者>
[ミ]アダム ブクサ(38分)
[ソ]ブライス・メンデス(11分)、久保建英(31分)
<警告>
[ミ]アダム ブクサ(25分)、A. Şimşir(51分)、D. Castillo(58分)
[ソ]ジョン・バルダ(2分)、ブライス・メンデス(61分)、ジョン・アランブル(90分+4)、マルティン・スビメンディ(90分+5)
└久保建英のスーパーミドル炸裂!!今季6ゴール目!! ソシエダ、氷点下の敵地でEL16強プレーオフ先勝
ミッティラン 1-2(前半1-2)ソシエダ
<得点者>
[ミ]アダム ブクサ(38分)
[ソ]ブライス・メンデス(11分)、久保建英(31分)
<警告>
[ミ]アダム ブクサ(25分)、A. Şimşir(51分)、D. Castillo(58分)
[ソ]ジョン・バルダ(2分)、ブライス・メンデス(61分)、ジョン・アランブル(90分+4)、マルティン・スビメンディ(90分+5)
└久保建英のスーパーミドル炸裂!!今季6ゴール目!! ソシエダ、氷点下の敵地でEL16強プレーオフ先勝