【EL決勝トーナメントプレーオフ第1戦】(MCH Arena)

ミッティラン 1-2(前半1-2)ソシエダ

<得点者>

[ミ]アダム ブクサ(38分)

[ソ]ブライス・メンデス(11分)、久保建英(31分)

<警告>

[ミ]アダム ブクサ(25分)、A. Şimşir(51分)、D. Castillo(58分)

[ソ]ジョン・バルダ(2分)、ブライス・メンデス(61分)、ジョン・アランブル(90分+4)、マルティン・スビメンディ(90分+5)

久保建英のスーパーミドル炸裂!!今季6ゴール目!! ソシエダ、氷点下の敵地でEL16強プレーオフ先勝