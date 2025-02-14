ÃæÃ«½á¿Í¡¡¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄ¹¿ÈÄ©Àï¼Ô·Þ¤¨·â¤Ä!¡¡ÌµÇÔ30Ï¢¾¡T¥·¥ã¥Ä¤ÇÍ½¹ð¡Ö¤¢¤È¤ÏÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤À¤±¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ô12²óÀï¡ÕÆ±µé6°Ì¥À¥Ó¥É¡¦¥¯¥¨¥¸¥ã¥ë¡Ê2025Ç¯2·î24Æü¡¡ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤¬13Æü¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç¤ÏÌµÇÔ¤Î¥¯¥¨¥¸¥ã¥ë¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£1¥á¡¼¥È¥ë74¤ÎÄ¹¿ÈÄ©Àï¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¼«ºß¤Ë¹½¤¨¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍ½¹ð¡£¿·°¦¾Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡×¤È¤·¤ÆÎ×¤à½éÀï¤Ç¡¢ÌµÇÔ¤Î30Ï¢¾¡Ã£À®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ï¸ø³«¤·¤¿¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°ÂÇ¤Á¤ò½¾Íè¤ÎÄã¤¤¹½¤¨¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢»þ¤Ë¤Ï¹½¤¨¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ÎÃæÃ«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤è¤ê¾®¤µ¤¤Áê¼ê¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1¥»¥ó¥Á¹â¤¤¥¯¥¨¥¸¥ã¥ëÀï¤ËÈ÷¤¨¡Ö¹½¤¨¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤³¤ò·ù¤¬¤ë¤«¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¹ç½É¤Ç¤Ï4³¬µé¾å¤Î¥é¥¤¥ÈµéÁª¼ê¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤¿¡£¡Ö¥¯¥¨¥¸¥ã¥ëÁª¼ê¤Ï¹½¤¨¤¬¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¡Ê¾åÂÎ¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°Î©¤Æ¤ë¡Ë¡£¸«¾å¤²¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌó140¥é¥¦¥ó¥É¾Ã²½¤·¡¢ÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÂç¤¤ÊÁê¼ê¡×¤È¥ê¡¼¥Á¤ÎÄ¹¤µ¤ò·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤¬Åö¤¿¤ëÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·°¦¾Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡×¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎ×¤à¥×¥í30ÀïÌÜ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£30¾¡ÌÜ¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¡Ö30¡½0¡×¤Î¿ô»ú¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÎý½¬¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤ÆÇ»½Ì¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤¢¤È¤ÏÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤À¤±¡£¿·°¦¾Î¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£¹ñÆâ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é30Ï¢¾¡°Ê¾å¤Ï¡¢31Ï¢¾¡¤·¤¿¸µÀ¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎµµÅÄÏÂµ£¡ÊTMK¡Ë¤Ê¤É¿ô¾¯¤Ê¤¤¡£ÀáÌÜ¤Î¾¡Íø¤òKO¤Ç¾þ¤ê¡¢°Î¶ÈÃ£À®¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð¼¡¤ÏÂ¾ÃÄÂÎ²¦¼Ô¤È¤ÎÅý°ìÀï¤âÉâ¾å¤¹¤ë¡£Áê¼ê¸õÊä¤Ï¡Ö3¿ÍÃ¯¤È¤Ç¤â¡×¤È3ÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜ¿Í²¦¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤ò´¿·Þ¡£¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤ÏÅý°ìÀï¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£¼«¿È½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê²÷¾¡¤Î¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£