ÇµÌÚºä46¸ÞÉ´¾ëçý±û¤¬ÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ÊÐº¹ÃÍ78Ä¶Å·ºÍJKÌò
ÇµÌÚºä46¸ÞÉ´¾ëçý±û¡Ê19¡Ë¤¬¡¢4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡ßFOD¥É¥é¥Þ¡ÖMADDER¡Ê¥Þ¥À¡¼¡Ë¤½¤Î»ö·ï¡¢¥ï¥¿¥·¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚÍË¿¼ÌëÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¸ÞÉ´¾ë¤ÏÊÐº¹ÃÍ78Ä¶¤ÎÅ·ºÍ½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ÃçÌî°«¤ò±é¤¸¤ë¡£ÅìÂç¿Ê³ØÎ¨NO¡¦1¤Î¿Ê³Ø¹»¡¦À¶à¥³Ø±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ¬¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤»¤¤¤Ç¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂà¶þ¤·¡¢À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¡£
ÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¸ÞÉ´¾ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤éÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¸ÞÉ´¾ë±é¤¸¤ëÃçÌî°«¤¬¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ëÀÄÇ¯¡¦¹õÀîÍª¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¤Þ¤À¸«¤Ì¡ÖÈÈºá¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢³Ø¹»¤Çµ¯¤³¤·»Ï¤á¤¿¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤¬ÆüËÜ¤ò¿ÌÙþ¡Ê¤·¤ó¤«¤ó¡Ë¤µ¤»¤ëÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£µÓËÜ²È¤Î°ËÃ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖQros¤Î½÷¡¡¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¸µ¤¡×¡¢TBS·Ï¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿º¢°ÂÍ´ÎÉ»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
À¶à¥³Ø±à¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Æüº¢¸«¤»¤ëÌþ¤ä¤··Ï¤Î¾Ð´é¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦ÎäÀÅ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤â¤¢¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¹Í»¡¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¸ÞÉ´¾ë¤Ï22Ç¯2·î¤ËÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿5´üÀ¸¡£Àè·îÈ¯Çä¤Î½é¼Ì¿¿½¸¡ÖÌ¤Íè¤Îºî¤êÊý¡×¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖBOOK¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¡Ö¼Ì¿¿½¸¡×¤Ç¤âº£Ç¯ÅÙºÇ¹â½µ´ÖÇä¾å¤òµÏ¿¡£½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SoftBank¡ÖSamsung Galaxy S25¡¡¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£