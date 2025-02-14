TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

4Ç¯Á°¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç³°³¬ÃÊ¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤Æ½»¿Í¤¬Å¾Íî»à¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬»Ü¹©²ñ¼Ò¤Î¸µ²ñÄ¹¤ÎÃËÀ­¤ò¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤­¤ç¤¦¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ï2021Ç¯¡¢È¬²¦»Ò»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç³°³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤¬Êø¤ìÍî¤Á¡¢½»¿Í¤ÎÂç¼êÎ¤Èþ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ58¡Ë¤¬ÃÏÌÌ¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬»Ü¹©²ñ¼Ò¡ÖÂ§ÉðÃÏ½ê¡×¤Î¸µ²ñÄ¹¤ÎÃËÀ­¡Ê77¡Ë¤ò¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤­¤ç¤¦¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÚºà¤¬Éå¿©¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂÐ±þ¤»¤º¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ»ö¸Î¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¡¢Âç¼ê¤µ¤ó¤òÅ¾Íî»à¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ç¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ­¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£