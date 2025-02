◆山田涼介、初ソロツアーに不安吐露

【モデルプレス=2025/02/14】初ソロオリジナルアルバム「RED」のリリースと、アルバムを引っ提げた初ソロツアー「Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」の開催を発表したHey! Say! JUMPの山田涼介が、このほど行われた合同取材会に出席。ソロでは初となるコンサートツアーに不安や緊張感を覚える場面があった。Hey! Say! JUMPのコンサートでも演出を担当し、ストーリー性を感じさせる世界観を作り上げている山田。今回のソロツアーについては「Hey! Say! JUMPで見せたいグループの色みたいなのとは全く違うので、そこももちろん期待していただいていいんですけど、それよりももっと『山田涼介ってグループで表現するとこうだけど、ソロで表現するとこうなるんだ』といういい意味の裏切り感みたいなのは大事にしたい」とライブで見せたい姿を語った。

◆山田涼介は「ファンファーストな考えをずっとしている」

◆山田涼介、初ソロアルバム&ソロツアー「RED」決定

さらに、メンバー8人で回していたMCも1人になるという話題が上がると「どうしましょうね。しかも僕ボケじゃなくて、どっちかっていうとツッコミなんですよ。終わったなっていう…どうしようかなって…」と苦笑い。「でもそこはHey! Say! JUMPのいつものほのぼのとしたMCではなくて、僕にしか出せない色のお客さんとの会話になると思うので、そこはそこの色として楽しもうかな」と前向きに捉えるも「MCに関してはどうなるか自分でも分からない…」と頭を抱えていた。ツアーに関するミーティングについて「いつも僕って結構無理難題を投げつけるタイプなんです。『こんなの出来っこないだろう』ということを形にしてくれるので頼りにしていますって感じです」と同取材会に出席したツアー運営・制作の担当者を見つめると「本当に無理難題です」と返され、山田はいたずらっ子のように笑う。担当者は山田について「不安、不安と言いつつも、すごくファンファーストな考えをずっとしている」と真摯に向き合っている一面を報道陣に伝えた。初のソロアルバム「RED」は、これまで背負ってきた「RED」への誇りと想いをタイトルに託し、現在まで1人のアーティストとして成熟させてきたパフォーマンス、表現力を余すところなく凝縮した渾身のフルアルバム。また、初ソロツアーは6都市13公演を予定。4月26日のエコパアリーナ(静岡)を皮切りに、大阪城ホール、セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城)、ららアリーナ東京ベイ(千葉)、広島グリーンアリーナを経て、最終日は6月22日のマリンメッセ福岡A館で開催される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】