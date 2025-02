◆山田涼介、初ソロアルバム&ソロツアー「RED」決定

【モデルプレス=2025/02/14】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、4月16日に初のソロオリジナルアルバム「RED」をリリースすることが決定。また、このアルバムを引っ提げた初のソロツアー「Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」も4月26日〜6月22日に開催する。初のソロアルバム「RED」は、これまで背負ってきた「RED」への誇りと想いをタイトルに託し、現在まで1人のアーティストとして成熟させてきたパフォーマンス、表現力を余すところなく凝縮した渾身のフルアルバム。コーラスまで全ての歌唱を本人で担当した1st Digital Single「SWITCH」と、2nd Digital Single「snow moon」に加え、スリリングな展開とエモーショナルなメロディーラインが耳から離れないリード曲「RED」を筆頭に、山田のエンターテインメントがぎっしりと詰まった内容になっている。

◆山田涼介、初アルバム&ツアーに意気込み

◆初ソロオリジナルアルバム「RED」

◆初回限定盤1(CD+Blu-ray/DVD)

◆初回限定盤2(CD+Blu-ray/DVD)

◆通常盤(CD)

◆「Ryosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED」ツアー日程

また、初ソロツアーは6都市13公演を予定。4月26日のエコパアリーナ(静岡)を皮切りに、大阪城ホール、セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城)、ららアリーナ東京ベイ(千葉)、広島グリーンアリーナを経て、最終日は6月22日のマリンメッセ福岡A館で開催される。このほど行われた合同取材会にて、山田は初アルバム及び初ツアーのタイトル「RED」について「自分のメンバーカラーでもある『赤』ももちろんなんですけど、自分のふつふつと湧き上がる気持ちみたいなのを込めて『RED』がいいんじゃないかな。この情熱的なものが皆さんに届けられればいいな」と想いを込めていると話した。アルバムで見せる姿には「1曲1曲で『なんだこの山田涼介?』と感じてもらえる曲を選んでいるつもりですし、今までのHey! Say! JUMPで表現してきた歌い方と全く違うアプローチの歌い方をしていたりする」と新たな一面を期待させる一言。「アーティストの山田涼介としての魅力が存分に入っているアルバム」「1stアルバムなんですけど、ベストアルバムだと思うぐらいの気持ちで挑んでいるのでたくさんの方に届けばいいなと思っています」と意気込んでいた。ソロツアーは、Hey! Say! JUMPのドームツアー「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+」、カウントダウンライブ「Hey! Say! JUMP Special Live 〜JUMParty 2024-2025」と並行して演出を考えていたため「初めて3つ駆け持って考えていたんですけど、頭の中がこんがらがりまして」と苦労も。しかし「それも大変だという思いよりも『楽しいな。ワクワクするな。ファンの人をどうやったら喜ばせることができるんだろう』というマインドでずっとやれていたので、今すごい向上心が高い」とプラスに捉え「グループとは違うアイドルらしさももちろんそうなんですけど、アーティストとしての山田涼介も感じてもらうライブになるんじゃないかな」とライブの構想を語っていた。(modelpress編集部)歌詞フォトブックレット24P封入【CD】全12曲予定<収録曲>1st Digital Single「SWITCH」2nd Digital Single「snow moon」アルバムリード曲「RED」含む新曲9曲・初回限定盤1のみ収録のボーナストラック1曲【Blu-ray/DVD】「RED」Music Video 他歌詞フォトブックレット32P封入【CD】全12曲予定<収録曲>1st Digital Single「SWITCH」2nd Digital Single「snow moon」アルバムリード曲「RED」含む新曲9曲・初回限定盤2のみ収録のボーナストラック1曲【Blu-ray/DVD】ソロプロジェクト制作documentary歌詞フォトブックレット20P封入【CD】全12曲予定<収録曲>1st Digital Single「SWITCH」2nd Digital Single「snow moon」アルバムリード曲「RED」含む新曲9曲・通常盤のみ収録のボーナストラック1曲<静岡・エコパアリーナ>4月26日18:004月27日17:30<大阪・大阪城ホール>5月1日18:005月2日18:00<宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ>5月8日18:005月9日18:00<千葉・ららアリーナ東京ベイ>5月23日18:005月24日17:305月25日17:30<広島・広島グリーンアリーナ>6月14日18:006月15日17:30<福岡・マリンメッセ福岡A館>6月21日18:006月22日17:30【Not Sponsored 記事】