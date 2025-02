14日1時ごろ(日本時間)、米アップルCEOのティム・クック氏が「X」公式アカウントに投稿し、2月19日に新製品を発表することを示唆した。

投稿は、「Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19.」(新しい家族の一員に会う準備をしよう。2月19日 水曜)というもの。投稿の最後には「#AppleLaunch」というハッシュタグが添えられており、新製品の登場を示唆するものとなっている。

アップルでは、発表会以外でも、発表と同時にYouTubeへ動画を投稿して、キーパーソンが新製品の詳細を紹介する事例もある。ティム・クックCEOの投稿には、アップルのロゴに光が当たり、動くような7秒の動画が添えられている。