¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û±§ÌîÌïÀ¸¤¬¼é²°ÈþÊæ¤òµÕÅ¾¤·¤ÆÍ½Áª¼ó°ÌÄÌ²á¡ÖÂÅª¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£±Àï¡¡ËÌ¶å½£²¼´Ø¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÇÕ¡×¤Ï£±£³Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à£±£¸Áª¼ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡±§ÌîÌïÀ¸¡Ê£³£¸¡á°¦ÃÎ¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿£´ÆüÌÜ£³£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£±¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤Þ¤¯¤êº¹¤·¡£¾å°ÌÁè¤¤¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤È£²¼þ£²£Í¤ÇÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÖÄíºÚÅ¦¤òÊá¤é¤¨¤Æ£±Ãå¥´¡¼¥ë¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¤«¤é£³Ï¢¾¡¤ÇÍ½Áª¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¼é²°ÈþÊæ¤òµÕÅ¾¤·¤ÆÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÂÅª¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È´ª¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£Ð£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉüÄ´¥à¡¼¥É¡£º£Ç¯¤â¤³¤³¤Ç½é£Ö¤ò·è¤á¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£