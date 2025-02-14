¡ÖÈþÌ£¤¹¤®¤¿¡×20ºÐ¥â¥Ç¥ë¤¬Ï·ÊÞÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤òÀä»¿¡ÖºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç?¡×¡ÖÇîÂ¿¤ÏºÇ¹â¤À¤è¤Í¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎºÚÆá¥»¥·¥ë(20)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ä³¤Á¯¤òËþµÊ¤·¤¿ÇîÂ¿Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ§Ã£¤ÈÇîÂ¿Î¹¹Ô¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¼¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Í§¿Í¤È¥é¡¼¥á¥ó¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¡£Ê¡²¬»Ô¤Ê¤É¤Ë3Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖÇîÂ¿¤À¤ë¤Þ¡×¤ÎÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡ÖÈþÌ£¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÇîÂ¿¤ªµûÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥«¤Î»É¿È¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç?¡×¡ÖÇîÂ¿¤ÏºÇ¹â¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤è¤«¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÇîÂ¿¤À¤ë¤Þ¡×¤Ï1961Ç¯¤ËÁÏ¶È¡£63Ç¯¤«¤é»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÅ´¤ÎÃòÊª¤Ë¤è¤ë±©³ø¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÇ»¸ü¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤¬Çä¤ê¡£