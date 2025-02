AKINO from bless4が、TVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』のエンディングテーマ「告白」のミュージックビデオを公開した。河森正治(『マクロス』シリーズ等)・サテライト原作によるオリジナルロボットアニメシリーズ『アクエリオン』は2025年でシリーズ20周年という記念すべき節目を迎えるが、現在放送中のTVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』は待望の新作にして、第4作目となる。神奈川県藤沢市江の島を舞台に、それぞれある感情が欠落したキャラクターたちが、おのれの感情と宇宙の存亡を賭けて壮大な愛の神話を紡ぐという展開だ。

本アニメのエンディングテーマ、AKINO from bless4が歌う「告白」は菅野よう子の書きおろし楽曲だ。作詞は本作の監督を務める糸曽賢志と菅野よう子両名が手掛け、壮大なスケール感の楽曲に、内に秘めつつも今にも溢れそうな心の底からの愛の叫びを叙情的に表現した作品品になっているという。本日公開となったミュージックビデオはTVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』の映像を背景に、「告白」の歌詞が表示されるもの。改めて内なる心の愛の叫びを、是非ビジュアルからも楽しんでいただきたい。

リリース情報

TVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』主題歌シングル

「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver./告白」

2025年2月19(水)発売

CD ¥1,430(税込)/ VTCL-35381



[収録曲]

M1. 創聖のアクエリオンMyth of Emotions Ver. /作詞:岩里祐穂 作曲:菅野よう子 編曲:CHOKKAKU 鷺巣詩郎

M2. 告白 /作詞:菅野よう子 糸曽賢志 作曲:菅野よう子 編曲:菅野よう子

M3. 創聖のアクエリオン 私立江ノ島学園Ver. /オオトリサッコ(CV:花守ゆみり),アマハモモヒメ (CV:和氣あず未)/作詞:岩里祐穂 作編曲:菅野よう子

M4. 創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver. (Instrumental)

M5. 告白(Instrumental)



[封入特典(初回生産分限定)]

アナザージャケット2種(アーティスト絵柄、アニメ絵柄)

※アーティスト絵柄アナザージャケットにはランダムで100枚に、AKINO from bless4と福山芳樹のサイン入り。

※アニメ絵柄アナザージャケットにはランダムで100枚に、原作・河森正治と糸曽監督のサイン入り。



[オリジナル特典]

「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver. / 告白」を下記各チェーン、Eコマースでお求めの方に先着でオリジナル特典を差し上げます。

・アニメイト各店/アニメイト通販:L判ブロマイドA (アニメ絵柄)

https://www.animate-onlineshop.jp/

・ゲーマーズ各店/ゲーマーズオンラインショップ:L判ブロマイドB (アニメ絵柄)

https://www.gamers.co.jp/cart/?srsltid=AfmBOorl1n1pdFyQmzsDk93GId8t0USJCdKvzH9bdGyAqU-EEnmFtTCq

・Amazon.co.jp:メガジャケ ※両面デザイン

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQPXQWTC

※Amazon.co.jp では、上記オリジナル特典付き商品のカートがアップされます。 特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求めください。

TVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』主題歌シングル「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver./告白」2025年2月19(水)発売CD ¥1,430(税込)/ VTCL-35381[収録曲]M1. 創聖のアクエリオンMyth of Emotions Ver. /作詞:岩里祐穂 作曲:菅野よう子 編曲:CHOKKAKU 鷺巣詩郎M2. 告白 /作詞:菅野よう子 糸曽賢志 作曲:菅野よう子 編曲:菅野よう子M3. 創聖のアクエリオン 私立江ノ島学園Ver. /オオトリサッコ(CV:花守ゆみり),アマハモモヒメ (CV:和氣あず未)/作詞:岩里祐穂 作編曲:菅野よう子M4. 創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver. (Instrumental)M5. 告白(Instrumental)[封入特典(初回生産分限定)]アナザージャケット2種(アーティスト絵柄、アニメ絵柄)※アーティスト絵柄アナザージャケットにはランダムで100枚に、AKINO from bless4と福山芳樹のサイン入り。※アニメ絵柄アナザージャケットにはランダムで100枚に、原作・河森正治と糸曽監督のサイン入り。[オリジナル特典]「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver. / 告白」を下記各チェーン、Eコマースでお求めの方に先着でオリジナル特典を差し上げます。・アニメイト各店/アニメイト通販:L判ブロマイドA (アニメ絵柄)https://www.animate-onlineshop.jp/・ゲーマーズ各店/ゲーマーズオンラインショップ:L判ブロマイドB (アニメ絵柄)https://www.gamers.co.jp/cart/?srsltid=AfmBOorl1n1pdFyQmzsDk93GId8t0USJCdKvzH9bdGyAqU-EEnmFtTCq・Amazon.co.jp:メガジャケ ※両面デザインhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0DQPXQWTC※Amazon.co.jp では、上記オリジナル特典付き商品のカートがアップされます。 特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求めください。

イベント情報

<「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver./告白」リリース記念イベント>

出演:AKINO from bless4・福山芳樹

イベント内容:ミニライブ+ハイタッチ会 (+スタッフから特典お渡し)

日程:3月9日(日) 14:00スタート

会場:イオンモール幕張新都心 グランドモール1F グランドコート

※イベント詳細情報URL

https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/-/News2/Z0869/4.html

<「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver./告白」リリース記念イベント>出演:AKINO from bless4・福山芳樹イベント内容:ミニライブ+ハイタッチ会 (+スタッフから特典お渡し)日程:3月9日(日) 14:00スタート会場:イオンモール幕張新都心 グランドモール1F グランドコート※イベント詳細情報URLhttps://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/-/News2/Z0869/4.html

アニメ情報

TVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』



[イントロダクション]

「思い出して、翅はねがあったころのことを」

1万2千年前の想いに応え、繋がったのは欠けたこころ。

太陽と月と火星が出会うとき、新たな合体の調べが流れる――!



湘南の海に浮かぶ小島、江の島。

美しくのどかなその浜辺に、〈私立江ノ島学園〉はある。

学園には、全国から優秀な子どもが集められ、

最新の機器を使った英才教育が施されていた。

特殊強化クラスの生徒〈エレメント〉に選ばれたサッコ、リミヤ、トシは、

感情の力で動く戦闘機〈ベクターマシン〉の操縦を命じられ、

謎の侵略兵器〈神話獣〉との戦いを余儀なくされる。

戦いのさなか、不可思議なヴィジョンに導かれ、サッコは叫ぶ――。



「想星合体!GO、アクエリオン!」



繰り返される輪廻の果てに、現れた機械天翅アクエリオン。

宿命を背負った少年少女は、得体のしれない団体〈宇宙たまごの会〉や大人たちの思惑が交錯する中、

この宇宙の真実と向き合っていくことになる……。



これは、おのれの感情と宇宙の存亡を賭けて紡がれる、壮大な愛の神話。



[放送情報]

・TOKYO MX:毎週木曜24:30〜

・テレビ愛知:毎週木曜26:05〜

・tvk:毎週金曜24:00〜

・BS朝日:毎週金曜23:30〜

・AT-X:毎週金曜20:30〜 ほか

※放送日時は変更となる場合がございます



[配信情報]

U-NEXT、ABEMA、アニメ放題にて地上波放送同時 先行配信

毎週木曜24時30分〜

※配信日時は予告なく変更となる可能性がございます

その他各種配信サイトでも順次配信予定



[スタッフ]

原作:河森正治・サテライト

監督:糸曽賢志

シリーズ構成:村井さだゆき

スーパーバイザー/アクエリオンデザイン:河森正治

キャラクターデザイン:工藤昌史

美術監督:根本勇気

色彩設計:鈴木依里

3DCGディレクター:後藤浩幸

撮影監督:山根裕二郎



過去神話編制作:カンナジャパン

過去神話編キャラクターデザイン:森山佑樹

過去神話編ディレクター:内田英武

過去神話編プロデューサー:渡邉雅儀



音楽:大間々 昂 兼松 衆

音楽制作:フライングドッグ

音響監督:阿部信行

音響制作:ダックスプロダクション

アニメーション制作:サテライト

製作:Project AQUARION MOE



[キャスト]

オオトリ サッコ:花守ゆみり

アマハ モモヒメ:和氣あず未

ツキシロ リミヤ:小市眞琴

ハタノ トシ:豊崎愛生

イチキ サヨ:小原好美

イチキ ハナ:小原好美

サン:七海ひろき

ムナカタキョウコ:安野希世乃

猿田一彦:湧津ユウミ



ナヌーク:榎木淳弥

セドナ:石川由依

ハイダ:東山奈央

スクナ:逢坂良太

フタゴ:川端しおり

ムルア・サテネ:M・A・O



公式サイト:https://aq-moe.com/

公式X:https://x.com/AQ_moe/

©2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE ©2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE

[主題歌情報]

■オープニングテーマ

「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.」AKINO from bless4・福山芳樹

作詞:岩里祐穂

作曲:菅野よう子

編曲:CHOKKAKU 鷺巣詩郎

配信URL:https://jvcmusic.lnk.to/MythOfEmotions



■エンディングテーマ

「告白」AKINO from bless4

作詞:菅野よう子 糸曽賢志

作曲・編曲:菅野よう子

配信URL:https://jvcmusic.lnk.to/Kokuhaku



※音楽ストリーミングビス:Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、TOWER RECORDS MUSIC









TVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』[イントロダクション]「思い出して、翅はねがあったころのことを」1万2千年前の想いに応え、繋がったのは欠けたこころ。太陽と月と火星が出会うとき、新たな合体の調べが流れる――!湘南の海に浮かぶ小島、江の島。美しくのどかなその浜辺に、〈私立江ノ島学園〉はある。学園には、全国から優秀な子どもが集められ、最新の機器を使った英才教育が施されていた。特殊強化クラスの生徒〈エレメント〉に選ばれたサッコ、リミヤ、トシは、感情の力で動く戦闘機〈ベクターマシン〉の操縦を命じられ、謎の侵略兵器〈神話獣〉との戦いを余儀なくされる。戦いのさなか、不可思議なヴィジョンに導かれ、サッコは叫ぶ――。「想星合体!GO、アクエリオン!」繰り返される輪廻の果てに、現れた機械天翅アクエリオン。宿命を背負った少年少女は、得体のしれない団体〈宇宙たまごの会〉や大人たちの思惑が交錯する中、この宇宙の真実と向き合っていくことになる……。これは、おのれの感情と宇宙の存亡を賭けて紡がれる、壮大な愛の神話。[放送情報]・TOKYO MX:毎週木曜24:30〜・テレビ愛知:毎週木曜26:05〜・tvk:毎週金曜24:00〜・BS朝日:毎週金曜23:30〜・AT-X:毎週金曜20:30〜 ほか※放送日時は変更となる場合がございます[配信情報]U-NEXT、ABEMA、アニメ放題にて地上波放送同時 先行配信毎週木曜24時30分〜※配信日時は予告なく変更となる可能性がございますその他各種配信サイトでも順次配信予定[スタッフ]原作:河森正治・サテライト監督:糸曽賢志シリーズ構成:村井さだゆきスーパーバイザー/アクエリオンデザイン:河森正治キャラクターデザイン:工藤昌史美術監督:根本勇気色彩設計:鈴木依里3DCGディレクター:後藤浩幸撮影監督:山根裕二郎過去神話編制作:カンナジャパン過去神話編キャラクターデザイン:森山佑樹過去神話編ディレクター:内田英武過去神話編プロデューサー:渡邉雅儀音楽:大間々 昂 兼松 衆音楽制作:フライングドッグ音響監督:阿部信行音響制作:ダックスプロダクションアニメーション制作:サテライト製作:Project AQUARION MOE[キャスト]オオトリ サッコ:花守ゆみりアマハ モモヒメ:和氣あず未ツキシロ リミヤ:小市眞琴ハタノ トシ:豊崎愛生イチキ サヨ:小原好美イチキ ハナ:小原好美サン:七海ひろきムナカタキョウコ:安野希世乃猿田一彦:湧津ユウミナヌーク:榎木淳弥セドナ:石川由依ハイダ:東山奈央スクナ:逢坂良太フタゴ:川端しおりムルア・サテネ:M・A・O公式サイト:https://aq-moe.com/公式X:https://x.com/AQ_moe/[主題歌情報]■オープニングテーマ「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.」AKINO from bless4・福山芳樹作詞:岩里祐穂作曲:菅野よう子編曲:CHOKKAKU 鷺巣詩郎配信URL:https://jvcmusic.lnk.to/MythOfEmotions■エンディングテーマ「告白」AKINO from bless4作詞:菅野よう子 糸曽賢志作曲・編曲:菅野よう子配信URL:https://jvcmusic.lnk.to/Kokuhaku※音楽ストリーミングビス:Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、TOWER RECORDS MUSIC

なお3月9日には、イオンモール幕張新都心のグランドモール1Fグランドコートにて、AKINO from bless4・福山芳樹両名揃っての「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver./告白」リリース記念イベントが予定されている。ミニライブとハイタッチ会という嬉しい内容のイベントのため、併せてチェックしよう。