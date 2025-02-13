¡Ö¥³¥¶¤Î³¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×²Æì½Ð¿È39ºÐ½÷Í¥¤¬¥¤¥ó¥É¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö»ëÅÀ¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¡×¡ÖÉÁ¼Ì¤¬¼Â¤ËÌÌÇò¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËþÅç¤Ò¤«¤ê(39)=²Æì»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥É¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥ÉµII¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖNEW DELHI HOUSE¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤Î²¼¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥ó¥É¤ÎÉ÷¡£¶õ¹Á¤Î³°¤Ï¤ï¤¤¤ï¤¤¤È¿Í¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤ÇÎÉ¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤¢¤ì¡¢ÇùÁ³¤È"¥¤¥á¡¼¥¸"¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥É¤È°ã¤¦¤«¤â¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö²Æì»Ô¤Î¡¢¥³¥¶¤Î³¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡×¤È¸Î¶¿¤ò»×¤ï¤»¤ë³¹ÊÂ¤ß¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÉÁ¼Ì¤¬¼Â¤ËÌÌÇò¤¤¡ª¡×¡Ö»ëÅÀ¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¡×¡Ö¤ª¤ª¤é¤«¤Ê¤Î¤«?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£