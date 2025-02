【「トリリオンゲーム」10巻】2月14日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「トリリオンゲーム」の10巻を2月14日に発売する。価格は770円。

本作は「Dr.STONE」の稲垣理一郎氏が原作、「サンクチュアリ」の池上遼一氏が作画を手掛ける作品。ハルとガクという二人組がゼロから起業し、ミラクルを起こしていくストーリーになっている。

累計発行部数は210万部を突破しており、1月9日よりTVアニメの2クール目が放送中。また2月14日より、目黒蓮さんが主演を務める実写映画が全国公開される。

【劇場版「トリリオンゲーム」予告】

10巻では通信時業界の帝王・五鬼継を倒すため、1兆円を賭けたトリリオン社の逆襲が始まる。

【「トリリオンゲーム」10巻あらすじ】

1兆円をオールイン!逆襲のスマホ事業編!

通信時業界の帝王・五鬼継を倒すため、

アルテミス社との提携を成し遂げたハルとガク。

目指すはメディア&通信事業の情報帝国。

1兆円を賭けたトリリオン社の逆襲が始まる……!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.