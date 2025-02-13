¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÃæ¹ñÃÏ¶èÁª¡ÛÅÏÊÕÏÂ¾¡¡¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ê¡¼¥º£Ö¤Ç£Ó£ÇÀÚÉä¤â¥²¥Ã¥È¡Ö¤¤¤¤£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î£Çµ¡ÖÂè£¶£¸²óÃæ¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤Ï£±£³Æü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¹æÄú¤ÎÅÏÊÕÏÂ¾¡Ê£³£µ¡á²¬»³¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤Æ£Ö¡££²²óÌÜ¤Î£ÇµÀ©ÇÆ¡¢½é¤ÎÃæ¹ñ¥Á¥ã¥ó¥×¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡´°Á´¤ËÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆÃ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¡×¤È¥³¥ó¥Þ£°£¶¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¥¤¥ó°ìµ¤¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡££²ÁöÌÜ¤«¤é£·Ï¢¾¡¤ÇÃæ¹ñÃÏ¶è¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÆü¤´¤í¡¢¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÇÚÊý¤ÎÁ°¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¡£Â¾¤ÎµÇ°¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£µ¡¤â¡Ö¥¨¡¼¥¹µ¡¤Î¿¹±Ê·¯°Ê³°¤ËÂÉé¤±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÂ¤È¥¿¡¼¥ó¤Î²¡¤·¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾å°Ìµé¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£±£²Æü¤Ë£³£µºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£Ö¡££³·î¼ã¾¾£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼«ÎÏ¤Ç³ÍÆÀ¡£¡Ö£Ó£Ç¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤·¤«½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç±ï¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æº£²ó¤â¼è¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡££³£µºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£±ÁöÌÜ¤Ç£±Ãå¤ò¼è¤ì¤¿¡£¤¤¤¤£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£