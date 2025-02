ROTTENGRAFFTYが3月19日、約2年半ぶりの2枚組アルバム『わびさび』をリリースする。同アルバムよりDISC1『わび』の詳細に加えて、アートワークが公開となった。先ごろ、<ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー>のアートワークとティザー映像が公開となったばかりだが、今回発表されたのは、MASAHIKO (G)を迎えた新体制初の2枚組アルバム(DISC1『わび』+DISC2『さび』)より『わび』の詳細だ。

■約2年半ぶり2枚組アルバム『わびさび』

2025年3月19日(水)発売

【完全生産限定盤 A(2CD+Blu-ray)】

VIZL-2410 / ¥7,150(税込) / \6,500(税抜)

【完全生産限定盤 B(2CD+DVD)】

VIZL-2411 / ¥6,600(税込) / \6,000(税抜)

【通常盤(2CD)】

VICL-66038〜66039 / ¥4,400(税込) / \4,000(税抜)

詳細:https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VICL-66038.html





▲完全生産限定盤 ▲完全生産限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

▼DISC1 (CD):『わび』収録内容

1. 六-Attack-奏

2. 暁アイデンティティ (New Mix)

3. ・・・・・マニュアル07

4. 夢幻獄

5. Blown in the Reborn

6. 響都グラフティー

7. Activism

全7曲収録

▼DISC2 (CD):『さび』収録内容

リアレンジアルバム

※後日詳細解禁



▼Blu-ray/DVD 収録内容

・特典映像を収録したディスク(予定)



●各チェーン共通特典

特典 Дリジナルジャケ写ステッカー(50×50mm)

◯対象チェーン・店舗

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE

・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online

・TSUTAYA RECORDS全国各店

・Amazon.co.jp

・VICTOR ONLINE STORE

・楽天ブックス

・セブンネットショッピング

■ライブ映像作品『ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー』

2025年3月19日(水)発売

【Blu-ray 完全生産限定盤(2Blu-ray+2CD+PHOTOBOOK)】

VIZL-2412 / ¥9,680(税込) / \8,800(税抜)

【DVD 完全生産限定盤(2DVD+2CD+PHOTOBOOK)】

VIZL-2413 / ¥8,580(税込) / \7,800(税抜)

【Blu-ray 通常盤】

VIXL-473 / ¥4,400(税込) / \4,000(税抜)

【DVD 通常盤】

VIBL-1164 / ¥3,850(税込) / \3,500(税抜)

詳細:https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VIZL-2412.html





▲完全生産限定盤 ▲完全生産限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

▼Blu-ray/DVD収録内容

OPENING /ハレルヤ / SPECTACLE / ⼣映え⾬アガレ / かくれんぼ / 世界の終わり / ⼀撃 / TIME IS OVER / ASIAN MARKET POW / PLAYBACK / SHRED / STAY REAL / 銀⾊スターリー / 響く都 / ハロー、ハロー / Blown in the Reborn / 永遠と影 / D.A.N.C.E. / THIS WORLD / 響都グラフティー / e for 20 / 零戦SOUNDSYSTEM / ⾦⾊グラフティー / 秋桜 / 暁アイデンティティ / マンダーラ / Familiarize / 切り札



▼Blu-ray/DVD完全生産限定盤付属内容

・25周年ドキュメンタリー映像「ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary Documentary」を収録したディスク(Blu-ray/DVD)

・<ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー>LIVE CD2枚組

・全32Pフォトブック付属





●各チェーン共通特典

特典◆特製パスステッカー

◯対象チェーン・店舗

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE

・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online

・TSUTAYA RECORDS全国各店

・Amazon.co.jp

・VICTOR ONLINE STORE

・楽天ブックス

・セブンネットショッピング

■数量限定 25周年ゴールドボックスセット『ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary Special Box』

2025年3月19日(水)発売

610 倶楽部 / VICTOR ONLINE STOREにて販売

→https://610club.rotten-g.com/



【数量限定生産ゴールドボックス Blu-ray セット】

NZS-992 / 価格¥33,000(税込) / ¥30,000(税別)

▼スペシャルボックスセット内容[Blu-ray]

・「わびさび」完全生産限定盤A(2CD+Blu-ray)

・「ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー」 Blu-ray 完全生産限定盤(2Blu-ray+2CD+PHOTOBOOK)

・オリジナルデザインTシャツ

・メンバーアクリルスタンド6体セット

・オリジナルステッカー

※特製配送BOXに収納いたします。

※Tシャツはフリーサイズになります(Lサイズ相当)



【数量限定生産ゴールドボックスDVDセット】

NZS-993 / 価格¥31,350(税込) / ¥28,500(税別)

▼スペシャルボックスセット内容[DVD]

・「わびさび」完全生産限定盤B(2CD+DVD)

・「ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー」DVD完全生産限定盤(2DVD+2CD+PHOTOBOOK)

・オリジナルデザインTシャツ

・メンバーアクリルスタンド6体セット

・オリジナルステッカー

※特製配送BOXに収納いたします。

※Tシャツはフリーサイズになります(Lサイズ相当)







●数量限定ゴールドボックスセット販売方法

◯610倶楽部会員、VICTOR ONLINE STORE一般予約開始:

2025年1⽉22⽇(水)11:00〜(発売予定)

※本商品は数量限定販売のため、610倶楽部有料会員者向けに期間を設けて先⾏予約を行います。

※オフィシャルファンサイト「610倶楽部」:

https://610club.rotten-g.com/

※予約数が数量限定数に達した場合、610倶楽部会員、VICTOR ONLINE STOREの一般予約は行わない可能性がございます。

※610倶楽部有料会員限定先⾏予約期間でご予約の方にはオリジナルコットン巾着(サイズ:W約160mm×H約200mm)を特典としてプレゼントします。

※先⾏予約期間以降にご予約してもオリジナルコットン巾着は特典として付きません。

■<Blown in the Reborn TOUR 2025>

2月13日(木) 仙台Rensa

open18:15 / start19:00

w/ハルカミライ

2月15日(土) 札幌PENNY LANE24

open17:15 / start18:00

※ONEMAN

2月18日(火) Spotify O-EAST

open18:00 / start19:00

w/Dragon Ash

2月20日(木) 名古屋ダイアモンドホール

open18:00 / start19:00

w/ANARCHY

2月27日(木) なんばHatch

open18:00 / start19:00

w/ Fear, and Loathing in Las Vegas

3月01日(土) 福岡DRUM LOGOS

open17:15 / start18:00

※ONEMAN

▼チケット

前売り1Fスタンディング\5,160(税別)

2F指定席(大阪のみ)\5,610(税別)

※小学生以上有料/未就学児入場不可(2F指定席保護者の膝上であれば可。但し席が必要な場合はチケットが必要)



■関連リンク

◆ROTTENGRAFFTY オフィシャルサイト

◆ROTTENGRAFFTY オフィシャルTwitter

◆ROTTENGRAFFTY オフィシャルInstagram

◆ROTTENGRAFFTY レーベルサイト

DISC1『わび』には、テレビ朝日系『ワールドプロレスリング』2024年6月・7月度ファイティングミュージック「暁アイデンティティ」をはじめ、ライブでも幾度となく披露されており、本日2月13日スタートのツアータイトルにもなっている「Blown in the Reborn」、そして自身最大規模のワンマン公演のタイトルにもなった「響都グラフティー」含む、全7曲が収録される。一方のDISC2『さび』には、既発曲のリアレンジに、ロットンと縁の深いフィーチャリングアーティストを迎えて制作した豪華コラボ楽曲が収録される予定だ。こちらの詳細は近日発表される。なお、この発表にともなって公開された最新アーティストビジュアルは、響く都“響都(京都)”を拠点に活動し続けるROTTENGRAFFTYに相応しく、寺堂をバックにメンバー5人が映し出された仕上がりだ。ROTTENGRAFFTYは、本日の仙台Rensaを皮切りに3月1日の福岡DRUM LOGOSファイナルまで全6公演の規模で全国ツアー<Blown in the Reborn TOUR 2025>を開催する。