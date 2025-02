ハンバーガーショップの「ロッテリア」とサンエックスの人気キャラクター「リラックマ」がコラボレーション! お弁当入れやちょっとしたお出かけに便利なランチトートバッグや限定描き下ろしステッカーなどが詰まった『いっしょに新生活♪ 春のリラックマ福袋』数量限定で登場する。全国の「ロッテリア」および「ゼッテリア」(※)にて、2月28日(金)から数量限定で、「リラックマ」とコラボレーションした「いっしょに新生活♪ 春のリラックマ福袋」のお取り扱いがスタートする。

「いっしょに新生活♪ 春のリラックマ福袋」は、リラックマのデザインシリーズ「BASIC RILAKKUMA Favorite Things」を使用したデザインを採用。お弁当入れやちょっとしたお出かけに便利な「ランチトートバッグ」、いろいろな物を入れて使えるクリアな窓付きの「ステッカーケース」、ロッテリア限定の描き下ろしイラストも使用した「コラボ限定ステッカー(4種)」の3アイテムがご用意されている。さらに、「ロッテリア」および「ゼッテリア」でご利用いただける「お食事クーポン」3000円分も付属! お得な春先福袋になっております♪数量限定のため、なくなり次第終了。ぜひこの機会に、ロッテリアとコラボした「いっしょに新生活♪ 春のリラックマ福袋」をお楽しみあれ。※一部店舗を除く。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.