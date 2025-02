2025年1月14日(火)にNHKホールにて自身初のホールワンマンを開催したanoが、Zepp東名阪を巡る対バン公演「ニャンオェちゃん vs チュープリくんツアー」を敢行し、2月12日(水)、13日(木)にZepp Hanedaにてファイナルとなる2DAYS公演を完遂した。オフィシャルレポートを掲載する。2月3日(月)の名古屋公演には自身のツアーや主催フェス「DEAD POP FESTiVAL」にanoを招いたSiM、2月5日(水)の大阪公演には「FNS歌謡祭」でanoがコラボをしたPUFFY、 2月12日(水)と13日(木)の東京公演には、それぞれ、1日目に、anoの「絶絶絶絶対聖域」の作編曲を担当したTK from 凛として時雨、そして2日目に、過去に楽曲「チューチューラブリームニムニムラムラプリンプリンボロンヌルルレロレロ」でanoがゲストボーカルで参加し、コラボを果たしたマキシマム ザ ホルモンが対バンアーティストとして出演した。

東京公演の2日目は、全13曲が披露。冒頭からエレキギターの弾き語りで始まる「Past die Future」で一気にオーディエンスをanoの世界観に引き込むと感情を吐き出す歌詞が印象的な「デリート」が続いた。縦横無尽にステージから一人一人に語りけるように歌われた「涙くん、今日もおはようっ」では、ピュアでリアルな歌詞がダイレクトに響き、会場が一つになった。マクドナルドタイアップソング「スマイルあげない」では、ダンサーが登場し、キャッチーな振り付けやオーディエンとの掛け合いで、会場のボルテージが更に上がっていった。ライブ終盤に入ると、TVアニメ「らんま1/2」オープニングテーマの「許婚っきゅん」でさらに会場が熱気を帯びた。最後は、anoが幾田りらと主演声優をつとめた映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」前章主題歌「絶絶絶絶対聖域」で本編を終えた。東京公演1日目のアンコールでは、「絶絶絶絶対聖域」でTK from 凛として時雨とのコラボが実現したが、2日目は、「ちゅ、多様性。」(TVアニメ「チェンソーマン」第7話エンディング・テーマ)で、マキシマム ザ ホルモン・ナヲとのコラボが実現。対バン公演ならではのスペシャルな演出に興奮した会場では、歓喜の声が上がり、大合唱が巻き起こった。更に、ダブルアンコールでは、anoより弾き語りから誕生した自身が作詞・作曲した新曲「この世界に二人だけ」が2月14日(金)に配信リリースされることと今年夏にセカンドアルバムのリリースが発表され、新曲「この世界に二人だけ」が、配信に先立ってライブ初披露された。エレキギターの歪んだ響きと共に、anoの優しく語りかけるような歌声が会場に響きわたり、観客を包み込むような温かい余韻を残して終幕。新曲「この世界に二人だけ」は編曲をガールズバンドのリーガルリリーが担当、ギター、ベースもリーガルリリーのVo.Gt.たかはしほのかとBa.海が演奏、ドラムは超著名アーティストのサポートとして強靭なドラミングを繰り広げる個性派ドラマー、BOBOが担当している。anoは、今後、3月19日(水)にKアリーナ横浜で開催する音楽アワード「MTV VMAJ」(『絶絶絶絶対聖域 / 青春謳歌』のミュージックビデオが「Best New Artist Video -Japan- (最優秀邦楽新人アーティストビデオ賞)」を受賞)、また、3月25日(火)にano / 粗品 / ヤバイTシャツ屋さん / どんぐりたけし4組による初ライブ「ばけねこの証人」への出演が決定しており、9月3日(水)には、自身初の日本武道館公演を開催する。更に、2月14日(金)配信リリースの新曲「この世界に二人だけ」のMusic Videoが、同日21:00にプレミア公開される予定。<リリース情報>ano「この世界に二人だけ」作詞・作曲:あの編曲:リーガルリリー2025年2月14日リリースhttps://tf.lnk.to/konosekai2あの / ano Official SITE: https://ano-official.com