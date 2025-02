【レポート】平野紫耀が「イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー」就任！平野が出演するWEB CMも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダー」に就任した平野紫耀(Number_i)が、2月13日に表参道ヒルズ スペース オーで行われた同ブランドの記者会見に出席。平野のアンバサダー就任が発表された他、YSL BEAUTY SPRING 2025「I LOVE YOU SO」のビジュアルおよびWEB CMも披露された。

“クチュール ミニ クラッチ”125番のピンクのラメをポイントに、 “YSL ラブシャイン リップスティック”の44番を口元にまとった春らしいメイクで登場した平野紫耀。

ブランドよりアンバサダー就任のお祝いと感謝を込めて花束が贈呈された平野は「本当にとにかく嬉しいです。そして、一年前、僕なりにYSL BEAUTYの魅力を伝えていきたいとお話しさせていただいたのですが、この一年を通してYSL BEAUTYと共に撮影などいろんな時間を過ごす中で僕自身がYSL BEAUTYの魅力にさらにはまっていき、自信やパワーもくれる素晴らしいブランドだと確信しました。今後、イヴ・サンローラン・ボーテ アンバサダーとして誇りを持って、良い姿を見せてYSL BEAUTYの魅力をさらに広げていきたいと思っています」とコメント。

また、同日より公開される、YSL BEAUTYのスピリット“LOVE”を象徴したYSL BEAUTY SPRING 2025「I LOVE YOU SO」のWEB CM撮影に関して、「CMの最後に僕が“I LOVE YOU SO”と言う場面があるんですけど、実際口に出して“I LOVE YOU SO”と言ったことがなかったのですごく恥ずかしかったです。でも多くの人に気持ちが届くことを願いながら頑張ったので、そこにも注目してCMを見ていただけたら嬉しいです」と撮影エピソードを披露した。

そして最後に「I LOVE YOU SO」にちなみ、YSL BEAUTYファンおよび自身のファンに向けた「LOVE」コメントをお願いされると「YSL BEAUTYファンの皆さん、そしてiLYs(アイリーズ)の皆さん、改めまして平野紫耀です。いつも応援してくださりありがとうございます。今回「I LOVE YOU SO」がコンセプトということで、僕も常に皆様からたくさんの愛を頂きながらこうやって活動することができています。これからお互い支えあっていろんな愛を届けられる僕になれたらいいなと思います。ありがとうございました」と語った。

