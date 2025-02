〈食べログ3.5以下のうまい店〉餃子のプロが推薦！ ハイレベルな餃子とお酒が楽しめる“餃子バー”って？

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は、餃子専門ブログ「東京餃子通信」の編集長・塚田亮一さんに、本格餃子が食べられるバーを教えてもらった。

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、餃子のスペシャリスト、塚田亮一さんが教えてくれた、本格手延べ餃子と斬新な変わり種餃子をお酒とともに楽しめるバーを紹介。

教えてくれた人

塚田亮一

「餃子は完全食」のスローガンのもと、おいしい餃子を求めてどこまでも。首都圏、宇都宮はもとより、浜松、宮崎など日本全国の餃子タウン、さらには世界中の餃子風料理を日々食べ歩く餃子のスペシャリスト。「マツコの知らない世界」などTVやラジオにも多数出演。番組で披露したオリジナルレシピの自作餃子も評判。

本格的な味わいを気軽に。ありそうでなかった“餃子バー”

餃子とお酒をともに楽しめる“餃子バー”

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

マルイなどが立つ駅前通り商店街を抜けた先の「中野五差路」を左折してすぐのビル地下1階。「餃子BAR」と書かれた立て看板が目印

サブカルチャーの街として知られ、日々人で賑わう中野。カジュアルな雰囲気でお酒や食事を楽しめる居酒屋やバーが多くある中でも、お酒とともに専門店並みの本格餃子が食べられると話題なのが、JR中野駅から徒歩4分、中野五差路近くにある「手延べ餃子バー ウイング ビレッジ」。点数は3.21(2025年2月現在)だが、皮から手作りという手間のかけ方だけでなく、餃子の枠を超えた変わり種メニューにも注目だ。

席数はカウンター6席、テーブル8席の全14席

店内はL字のカウンターのほかにテーブル席も2卓あり、バーとしては広めなつくり。地元の常連客だけでなく、SNS情報や口コミを見て餃子目当てにやってくる人も多いという。

塚田さん

8年前に「ウィング ビレッジ」がオープンして間もないころ、中野周辺で友人と餃子の食べ歩きを実施した際に立ち寄ったのがきっかけで、その後何度も通わせてもらっているお店です。皮にこだわった焼き餃子や水餃子もおいしかったのですが、マルゲリータ餃子の完成度の高さに驚きました。食べ歩きだったのに、結局餃子を全種類(当時)食べてお腹いっぱいになってしまったのを覚えています。

店主はテレビの調理スタッフから高級店まで経験豊富な料理人

「餃子は仕込みがものすごく大変なんです」と笑顔でぼやきつつも、効率よりおいしさ重視の手延べ餃子を作り続けている店主の加藤さん

話題の手延べ餃子を作っているのは、オーナー兼料理長の加藤達也さん。服部栄養専門学校卒業後、同校で8年半職員を務め、数々の人気テレビ番組に調理スタッフとしても参加。その後、完全予約制コースを提供する広尾の高級ラーメン店で料理長を2年半務めたのちに独立。

和食からスイーツまで幅広く手掛ける料理人だが、自身も餃子が好きだったことに加え、事前に仕込んでおけば少人数でも無理なく提供できることから、餃子をメインメニューに。2016年に同店をオープンした。

店内のメニュー表には“日本一!? 作るのがめんどい餃子”として、丁寧な作り方が紹介されている

人気の餃子は皮から手作り。生地をこねて1日寝かせて小麦の甘さを引き出してから、打ち粉を使わずに生地を伸ばし、一つひとつ丁寧に包んでいく。打ち粉を使えば皮同士がくっつきづらくなり、仕込み作業の効率はよくなるが、皮の表面に残ると完成後に粘つきが出てしまう。それゆえ「余分なものはできるだけ入れない」という考えから、打ち粉は未使用。

さらに、皮自体のおいしさを最大限に引き出すため、焼き餃子も注文ごとに一度ゆでてから焼きあげている。

焼き餃子も8分ほどゆでてから焼く。水と一緒に加熱することで皮の小麦粉がアルファ化(糊化)し、しっとりもっちりした食感が保たれる

塚田さん

皆さんの餃子に対する固定観念を吹き飛ばしてくれると思います。店主の加藤さんの幅広な料理の経験と知識から生まれる斬新なアイデア餃子が楽しめます。また、どの餃子も餡の仕込みから包んで焼き上げるまで、ものすごく手間暇かけて作られているのにも驚くと思います。ぜひ、色々な餃子を食べ比べてみてください。

手間と完成度に衝撃! 塚田さんが“沼った”餃子はコチラ

外はカリッ、中はトロ〜リ新感覚の「コンポタ餃子」

「コンポタ餃子」1皿4個750円、半皿450円

もともと旬の食材を活かすメニュー作りが得意な加藤さん。季節ごとにさまざまな限定餃子を生み出している中で、夏の時期に旬のとうもろこしを使って考案し、定番メニューとなったのが「コンポタ餃子」。

たっぷりの粒入りコーンポタージュスープを包んで焼きあげた餃子の上には、バターとミルでひいたフルール・ド・セル(結晶状の塩)をトッピング。バターのコクとうまみ豊かな塩気が少しカリカリした食感とともにあわさることでコーンの甘さがいっそう際立ち、まろやかな味わいに。

塚田さん

「ポットパイ」のような餃子を目指して生まれたのが「コンポタ餃子」だそうです。餃子なのに中身は生クリームとコーンで作った本格的なコーンポタージュスープ。ポットパイでも餃子でもない、外はカリカリ、中はクリーミーな新たな料理をお楽しみください。

中は粒たっぷりでクリーミーなコーンポタージュ

塚田さん

お店のおすすめの食べ方でもあるのですが、一つ目はそのまま食べてコンポタの風味を楽しみ、二つ目は醤油を少量垂らして味変をしてみてください。なんと焼きトウモロコシのような香ばしいコーン風味の餃子に生まれ変わります。

コーンの甘さをダイレクトに味わうならそのままで。おつまみ感覚で食べるなら、香ばしさのある焦がし醤油を垂らしていただくのがおすすめ。ほんの数滴で味の印象がガラリと変わるのも楽しい。

オリエンタルな風味で女性に人気「エビアボ餃子」

「エビアボ餃子」1皿3個750円、半皿500円

塚田さん

こちらは女性の一番人気。エビとアボカドをパクチーとレモン汁で風味付けした、ちょっとオリエンタルな味の餃子です。三角の形もかわいらしくておすすめです。

エビ、アボカドともに大きめにカット

エビ×アボカドといえば相性抜群のゴールデンコンビ。しかし、こちらはよくあるサラダや和え物とはひと味違う仕上がりとなっている。フレッシュなエビとともに干しエビも使用していることで、まるで本格中華のような豊かな風味を感じられる。

こちらも、そのままでしっかり味があるがお好みでマヨネーズをちょいづけしてもOK。

ジューシーなのに後味さっぱりの「焼き餃子」

多めの油でカリッと焼き上げた焼き目も香ばしい「焼き餃子」1皿4個750円、半皿450円

不動の一番人気の「焼き餃子」。大ぶりの羽根などはついていないシンプルな見た目だが、かなり手の込んだ逸品。さっぱりジューシーな味わいも唯一無二だ。

塚田さん

定番の焼き餃子ですが、加藤さん自ら「日本一作るのが面倒な餃子」と呼ぶほど、手間がかかった餃子です。手延べで一枚一枚伸ばした皮からは小麦の風味がふわっと広がり、餡は豚肉のゴロゴロ感とキャベツのシャキシャキ感が印象的。ジューシーなのに一切くどくないので食べすぎ注意です。

「食感にこだわっている」というだけに、肉も野菜も大きめで存在感たっぷり

餡には、豚肩ロースと角切りの豚トロがゴロゴロ。さらに粗く刻んだキャベツも食感がしっかり残っていて、野菜本来の甘みを感じられる。アクセントとして生姜は入っているもののニンニクは不使用。

さっぱりしていながらジューシーな味わいの秘密は、餡に練り込んである昆布とカツオからとった出汁。餃子の“肉汁”として一般的に使用される動物性スープやラードに比べて脂っぽさがないので、胃もたれしにくく、食べ飽きることもなくついつい箸が進む。

まるで爽やかなピザ「マルゲリータ餃子」

「マルゲリータ餃子」1皿4個750円、半皿450円

「うちの変わり種餃子は、ベースの餡に何かを足すのではなく、中身がまるっきり違う」と加藤さんがいうように、単なるアレンジではない別の料理と言っても過言ではない餃子の代表格が、この「マルゲリータ餃子」。

玉ねぎとともに煮込んで甘みとコクを出す工程を省略し、あえて酸味を残したサラリとしたトマトソースとモッツァレラチーズ、フレッシュバジル、オリーブオイルを皮で包んだ餃子は、イタリア料理の「カルツォーネ」を思わせる爽やかな味わい。

塚田さん

私が同店を初めて訪問した際に衝撃を受けた餃子です。トマトの酸味と濃厚チーズ、バジルのフレッシュな香りが見事に融合しています。タバスコでちょっと辛みのアクセントをつけて食べてもおいしいです。

お店のイチオシ「水餃子」

「水餃子」1皿4個700円、半皿400円

焼き餃子と餡は同じながら、また違う味わいを楽しめる「水餃子」も店主の自信作。丸く包むことでさらに厚みを出した皮は、もっちりしっとりした食感のあとにキャラメルのような甘みのある香りが広がる。そこに肉と野菜のうまみと食感も調和され、満足感たっぷり。

日本ではあまりメジャーではない水餃子だが、この皮のおいしさは、まさに目からウロコ。そのままでもしっかり味がついているが、餃子のタレをつけても美味。焼き餃子との食べ比べをぜひ。

餃子きっかけで新たな楽しみ方が広がる

手延べ餃子バー ウイングビレッジ

塚田さん

手延べ餃子バーというように「バー」を標ぼうされていることもあり、さまざまなお酒を楽しめるのも魅力の一つです。がっつり餃子を食べるもよし、お酒をメインにしてもよしと、色々なシチュエーションで活用できるお店です。

多彩な餃子のほかにも「鴨のロゼ仕上げ」などの一品料理や、旬の素材を活かした季節のおすすめ料理、各種餃子を盛り込んだコース料理(要予約)までそろう「手延べ餃子バー ウイング ビレッジ」。

22時以降は「茶碗蒸しバー」にもなり、近々ピスタチオムースのお店(物販のみ)もオープン予定など、気になるポイントがいっぱいの注目店だ。

餃子の新しい楽しみ方として、行きつけリストに加えてみては。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆手延べ餃子バー ウイング ビレッジ住所 : 東京都中野区中野2-28-1 中野JMビル B1FTEL : 03-6382-8022

文:當間優子、食べログマガジン編集部 撮影:ジェイムス・オザワ

