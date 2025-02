「隠岐岩牡蠣」の初物やサザエが楽しめる！隠岐プラザホテル／Entô「勝手に！島びらき」

隠岐諸島 島後の観光拠点「隠岐プラザホテル」と、島前三島・中ノ島のジオパーク拠点施設「Entô」が、冬の静寂から目覚める隠岐の春を祝う特別企画「勝手に!島びらき」を2025年3月1日・2日の2日間、島を跨いで開催します。

隠岐プラザホテル/Entô「勝手に!島びらき」

隠岐諸島 島後の観光拠点「隠岐プラザホテル」と、島前三島・中ノ島のジオパーク拠点施設「Entô」が、冬の静寂から目覚める隠岐の春を祝う特別企画「勝手に!島びらき」を2025年3月1日・2日の2日間、島を跨いで開催。

高速船「レインボージェット」が2025年初めて就航する3月1日(土)この日を皮切りに、「隠岐プラザホテル」では春に旬を迎える隠岐の味覚「隠岐岩牡蠣」の初物やサザエ、白ばい貝などの新鮮な特産素材を使った磯焼きを牡蠣小屋風に島ならではの港町の風情が漂う特設会場で提供します。

翌日3月2日(日)には「Entô」の特色を活かした春を感じる特別プランを販売し、両施設に泊まることで地域住民や来訪者と共に観光シーズンの幕開けを華やかに彩ります。

主催:隠岐プラザホテル・海士

協賛:隠岐汽船・隠岐酒造・隠岐ジオパーク推進機構

■開催概要

両施設は「異なる島だからこそできる価値創造」を理念に、2025年3月1日・2日の2日間、春の味覚と地酒を楽しむ体験型プログラム「勝手に!島びらき」を展開します。

【1日目 島後エリア「隠岐プラザホテル」】

この日のために用意した隠岐酒造の地酒を使用した鏡開きを皮切りに、初物「岩牡蠣」の試食体験。

島民や訪問者とともに春の到来を祝う特別イベントを開催。

イベント名 :隠岐諸島:初物で!島びらきを祝う会

日時 :2025年3月1日(土)12:00〜(2部制)

場所 :隠岐プラザホテル エントランス前 駐車スペース

参加料 :おひとり様3,000円(消費税込)

※鏡開きで使用した隠岐酒造の地酒、

隠岐の「岩牡蠣」を含む磯焼きセット等の飲食代

【2日目 島前エリア「Entô」】

地元の春の食材をふんだんに使用した特別コース料理と、島根の地酒や、ソフトドリンクのペアリングを楽しむ夕食を提供。

カルデラ湾を望む穏やかな時間の中で、春のめぶきを感じながらラグジュアリーな体験を満喫いただけます。

イベント名:地産地消ディナー&ペアリング

日時 :2025年3月2日(日)18:00〜

場所 :Entô ダイニング

本企画を通じ、隠岐諸島全体の観光価値向上と地域の一体感醸成を目指していきます。

■春の味覚を彩る隠岐の逸品

【山陰が誇る隠岐の牡蠣】

●いわがき春香(海士町産)

隠岐の清浄な海域で約3年の歳月をかけて丁寧に育てられる海士町産の牡蠣の中でも特別な一品。

初夏に産卵を迎える前、個体一つひとつの牡蠣が十分な栄養を得て育てることで、濃厚でクリーミーな味わいを実現。

品質と安全性の高さが評価され、島根県の「美味しまね認証」を取得しています。

【隠岐の島が育む海の宝石】

●白バイ貝(エッチュウバイ)

透明感のある白身と、コリコリとした食感、上品な甘みが魅力の貝。

美しい海のプランクトンを食べて育った白ばい貝のまろやかな甘味と旨味が詰まってます。

●サザエ

環境に配慮した素潜り漁で捕獲される希少な一品。

一般流通のサザエと違い、肝まで美味しい、スッキリとした味わいは他にはありません。

■冬の寒さが育む至高の一滴

【隠岐誉(隠岐酒造) 〜冬仕込みの美味しさ〜】

隠岐の冷涼な冬の気候を活かしてじっくり発酵させた特別な地酒。

低温長期発酵で米の旨味を最大限に引き出し、隠岐の清らかな水によるキレの良い酒質が特長です。

新春を彩るフレッシュな香りと深い味わいが楽しめます。

■島びらき特別ご宿泊プラン

「島びらき」企画期間中の2025年3月1日(土)・3月2日(日)限定で、両施設での特別ご宿泊プランを販売しています。

2025年3月1日(土)は、隠岐諸島のゲートウェイ「隠岐プラザホテル」での「隠岐諸島:初物で!島びらきを祝う会」に、宿泊客だけ特別に無料で参加出来ます。

また、賑やかに春の訪れをお祝いした翌日3月2日(日)は、泊まれるジオパーク拠点「Entô」で春の芽吹きを感じながら、ゆったりと隠岐の自然で過ごせます。

【隠岐プラザホテル 勝手に!島びらきプラン】

3月1日(土)宿泊日限定

1泊2食(夕・朝食)付(3月1日(土)開催:島びらきを祝う会参加料含む)

予約URL: https://okiplaza.com/?tripla_booking_widget_open=search

春の初物岩牡蠣を中心とした「旬のお造り盛り」

【Entô 勝手に!「島びらき」地産地消ディナー&ペアリング付きプラン】

3月2日(日)宿泊日限定

1泊2食(夕・朝食)付

予約URL: https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001085&pl=PL00036634

島で採れた春の素材を使った「地産地消ディナー」

●2025年3月1日(土)〜3月3日(月)の2泊3日で両施設にご宿泊希望のお客様は、以下予約フォームから予約いただけます。

「勝手に!島びらき」企画専用宿泊予約フォーム

予約URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce4dSvsrRLqPLG-Y64LF1XUIe4Xlrrx_rd4fQbS4KNoumQ1w/viewform

※上記予約フォームは宿泊のみ予約いただけます

●フェリー往復乗船料と宿泊(2泊3日:1泊目 隠岐プラザホテル 2泊目:Entô)のセット商品も販売しています。

「島旅シーズン、春幕開け」プラン(主催旅行:隠岐汽船株式会社)

予約URL: https://www.oki-kisen.co.jp/siteseeing/663

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「隠岐岩牡蠣」の初物やサザエが楽しめる!隠岐プラザホテル/Entô「勝手に!島びらき」 appeared first on Dtimes.